Carlos Alonso, el cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Àvila entre el 2015 i finals del 2017 va declarar davant la divisió d’Assumptes Interns del cos que el llavors tinent general Pedro Vázquez Jarava, una de les quatre persones amb més rang dins de la Benemèrita a nivell nacional en aquells anys, li havia indicat que havia de contractar una empresa lligada al cas Mediador per a les obres en «nombrosos aquarteraments de la província».

Les sospites que van envoltar la concessió de les esmentades obres, situades entre la segona meitat del 2016 i principis del 2017, van donar origen a una investigació que va destapar l’adjudicació presumptament irregular de contractes de reacondicionament fins a 13 casernes en diversos punts d’Espanya i que, com havia passat a Àvila, van ser atorgats a les empreses d’Ángel Ramón Tejera de León, àlies ‘Mon’, empresari que ara se sap que està sent investigat en el cas Mediador i que, a més, és amic del general retirat de la Guàrdia Civil Francisco Espinosa, únic imputat en la trama d’extorsió canària que, fins al moment, es manté em presó provisional.

Aquestes dades han pogut ser confirmades a partir d’una interlocutòria del Jutjat d’Instrucció número 2 d’Àvila, a la qual va tenir accés ‘El Periódico de España’, del mateix grup que Diari de Girona, en el qual ja es deixava constància que Assumptes Interns indagava en la «possible actuació il·lícita del llavors cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Àvila», i en el qual s’assenyalava que els pagaments de les reformes s’autoritzaven malgrat que en alguns casos les obres no s’havien arribat a realitzar en la seva totalitat o ni tan sols havien començat a portar-se a terme en el moment del pagament.

Carlos Alonso va ser nomenat cap de la Comandància de la Guàrdia Civil a Àvila el maig del 2015 i traslladat de tornada a Madrid a finals del 2017, tot just dos anys després del seu nomenament. Quant a Pedro Vázquez Jarava, que era una de les quatre persones amb més rang dins de l’organigrama de la Guàrdia Civil, va ser cessat del seu càrrec en el comandament de Suport i Innovació de Madrid el 18 de gener del 2018. Aquest diari ha mirat de posar-se en contacte amb Pedro Vázquez Jarava i amb Carlos Alonso, i fins al moment havia resultat impossible. Pel que fa a la Guàrdia Civil, es remarca que no es fan comentaris sobre assumptes judicialitzats, tot i que sí que volen remarcar que «rebutgen qualsevol comportament» al cos que pogués resultar il·lícit en cas de demostrar-se.

El rang de tinent general és el més alt dins de la Guàrdia Civil

El rang de tinent general, el que tenia Jarava, és el més alt a què es pot aspirar dins de la Guàrdia Civil. De fet, ara mateix només hi ha cinc persones a tot Espanya que l’ostentin, i això que el 2020 el Consell de Ministres va aprovar ampliar en un el seu nombre.

En aquest cas, i segons recull la interlocutòria a què ha tingut accés aquest diari, Alonso va assenyalar durant la seva declaració al tinent general que estava en aquell moment al comandament de la Sotsdirecció General de Suport de la Guàrdia Civil. Segons va explicar la Fiscalia, durant les indagacions l’oficial de la comandància d’Àvila va assegurar que la contractació amb les empreses de Tejera li «va venir determinada» directament des de Vázquez Jarava, l’esmentat tinent general. Des de la sotsdirecció que encapçalava aquest, s’hauria «descentralitzat l’assignació pressupostària per al pagament» de les obres.

Per la seva banda, Ángel Ramón Tejera de León, que no està sent investigat en la ‘trama Mediador’, és un empresari del sector de la construcció que apareix cinc vegades en el sumari del cas i sempre vinculat a la mateixa reunió. És una trobada a la qual acudeixen els imputats Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador que dona nom a la trama; l’exdirector general de Ramaderia del Govern de les Canàries, Taishet Fuentes; el general Francisco Espinosa –únic dels investigats que es troba en presó preventiva de moment– i l’empresari Antonio Bautista Prado. Té lloc el 4 de novembre del 2020 a l’Hotel Escuela de Tenerife.

Es van incrementar «enormement els ingressos» de les empreses

Va ser, no obstant, arran del succeït en la comandància d’Àvila que l’organisme de Serveis Interns de la Guàrdia Civil es va disposar a obrir una nova via d’investigació en el cas. En el seu informe, resumit en l’esmentada interlocutòria, es va apuntar que, entre el segon semestre del 2016 i principis del 2017, les dues empreses de Ramón Tejera de León, àlies Mon en la investigació del cas Mediador, havien aconseguit l’adjudicació de nombrosos contractes de reacondicionament no només en els aquarteraments de la província d’Àvila, sinó en diverses comunitats de tot Espanya.

Assumptes Interns de la Guàrdia Civil va descobrir que 13 comandàncies haurien contractat amb les dues esmentades empreses, establertes a les Canàries, «treballs de pintura i impermeabilització en dates pròximes a les anteriorment indicades», és a dir, a finals del 2016 i principis del 2017, «malgrat que l’habitual era que aquest tipus d’obres estaven sent realitzades per empreses locals».

Les casernes de les quals parla aquest informe són a Múrcia, Albacete, Algesires, Alacant, Àvila, Badajoz, Castelló, Huelva, Jaén, la Corunya, Santa Cruz de Tenerife, Toledo i Valladolid. Les obres haurien permès a les dues empreses citades «incrementar enormement la facturació i ingressos», d’acord amb la investigació d’Assumptes Interns.

‘El Periódico de España’ ha mirat sense èxit de posar-se en contacte amb l’empresari canari i amb el tinent general Vázquez Jarava per conèixer la seva versió dels fets.