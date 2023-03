Desenes de nenes han sigut hospitalitzades aquest dissabte al ser enverinades amb gas en almenys quatre escoles de l’Iran, enmig d’una onada d’enverinaments en centres educatius femenins al país persa.

Des de novembre, més de 1.000 estudiants han resultat afectades de problemes respiratoris, nàusees, marejos, fatiga i, en ocasions, la impossibilitat de moure les extremitats després de percebre una olor de taronja podrida i productes de neteja. Molts ciutadans sospiten que els enverinaments són deliberats per forçar les nenes a deixar l’escola. Alguns pares i alumnes creuen que són en represàlia per la seva participació en les protestes contra el Govern.

Avui dissabte, les autoritats i mitjans oficials iranians han confirmat nous casos en sis escoles del país, però grups d’activistes eleven la xifra dels centres educatius femenins afectats a més d’una dotzena.

Almenys 27 alumnes d’una escola de la ciutat de Kavar, al sud del país, van ser hospitalitzades al patir nàusees i marejos, va indicar a l’agència Tasnim el portaveu del Departament d’Educació provincial, Hamidreza Xabani. La font va indicar que les joves es troben «bé».

En un altre cas, 30 estudiants d’una escola de la ciutat d’Urmia, al nord-oest iranià, han sigut ingressades en centres mèdics aquest matí amb símptomes d’intoxicació, segons l’agència Tasnim, que no ha citat fonts oficials.

A la ciutat de Zanjan, al nord, 29 noies van ser traslladades a un hospital i actualment es troben en bon estat, segons el president de la Universitat de Ciències Mèdiques de la ciutat, d’acord amb el diari ‘Shargh’.

Dues escoles de les ciutats de Hamedan i de Kabudarahang, a l’est del país, també van patir enverinaments que van provocar l’hospitalització d’un nombre indeterminat de joves, segons va indicar el portaveu de la Universitat de Ciències Mèdiques de Hamedan, Alireza Toghiri, a l’agència ISNA.

A més, els estudiants d’una de les escoles de Karaj, veïna de Teheran, també van ser intoxicats, va informar el director general d’Educació de la província, segons ‘Shargh’.

El col·lectiu d’activistes 1500tasvir va informar de casos d’enverinaments amb gas en més d’una dotzena de ciutats del país –a Teheran, Xahriar, Pakdasht, Borujerd, Safadasht, Lahidjan i Rasht–, a més de les confirmades per les autoritats.

March 4, 2023.

Poisoning of students of Mohajer girls' school in Karaj, Alborz.pic.twitter.com/YvOuKz81TN — 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) 4 de marzo de 2023

Els activistes van compartir a les xarxes socials vídeos de pares a les portes d’escoles i oficines educatives de diverses ciutats del país cridant lemes contra el Govern per aquesta onada d’enverinaments.

Aquests incidents van començar a la ciutat santa del xiisme, Qom, al novembre i s’han multiplicat en els últims dies.

Els «enemics» del país

El president de l’Iran, Ebrahim Raisi, va afirmar divendres que els «enemics» del país estan portant a terme aquests atacs amb gas per provocar el caos i va assegurar que posarà fi a aquesta «conspiració».

El Ministeri d’Interior i el Ministeri d’Intel·ligència investiguen els enverinaments, però encara no han informat de progressos que aclareixin els fets.

Aquests incidents estan alimentant el descontentament popular, especialment entre els pares, davant la ineficàcia de les autoritats a l’hora d’aturar uns atacs que semblen destinats a paralitzar l’educació de les estudiants.

El país ha viscut una espiral de tensió en els últims mesos per les protestes desencadenades per la mort de la jove Mahsa Amini, detinguda per no portar ben posat el vel islàmic, una revolta amb un marcat to feminista.

Les alumnes d’escoles i instituts van participar en aquelles protestes, es van treure els vels, van cridar «dona, vida, llibertat» i van fer talls de màniga a retrats del líder suprem de l’Iran, Ali Khamenei, i a l’aiatol·là Ruhollah Khomeini.

La repressió estatal ha aconseguit apaivagar les protestes, per les quals han mort gairebé 500 persones i quatre manifestants han sigut penjats.