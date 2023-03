El president dels Estats Units, Joe Biden, va ser operat el febrer passat d’un carcinoma a la pell, segons acaba d’anunciar el doctor Kevin O’Connor, metge personal del president.

Biden, de 80 anys i amb la intenció de presentar-se a la reelecció com a president, ha tingut un «petit» carcinoma de cèl·lules basals, un càncer de pell bastant habitual i que ha sigut «completament extirpat», segons els metges, després de rebre els resultats de la biòpsia.

L’operació quirúrgica per extirpar-li el tumor es va fer el 16 de febrer passat i el president està sota vigilància dels dermatòlegs, tot i que consideren que la lesió, que estava situada al pit, estava molt localitzada i no és necessari més tractament. El doctor ha incidit que la zona va ser tractada durant la biòpsia, i «s’ha curat molt bé». «El president continuarà la vigilància dermatològica com a part de la seva atenció mèdica integral en curs», ha afegit.

El carcinoma basal sol estar relacionat amb danys causats a la pell pel sol.

Biden s’ha mostrat sempre molt actiu en la lluita contra el càncer. El seu fill Beau va morir d’un tumor cerebral el 2015.

Recentment, Biden va ser declarat «apte per al servei» en el seu examen anual de salut.