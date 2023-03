Una jove de 22 anys s'ha suïcidat aquest dissabte, degollant-se amb un ganivet de cuina davant diverses persones, a la botiga Müller de la plaça d'Espanya de Palma. La víctima, de nacionalitat polonesa i resident a Mallorca, tenia antecedents psiquiàtrics i havia estat en tractament per problemes de salut mental. El succés ha obligat a desallotjar el comerç i el 112 ha posat un psicòleg a la disposició dels treballadors i clients que van presenciar els fets.

La noia va entrar en l'establiment cap a les quatre de la tarda, es va dirigir a la primera planta i va agafar un ganivet de grans dimensions, segons van explicar fonts policials. La seva actitud va cridar l'atenció i alguns testimonis van intentar calmar-la. La jove es va dirigir llavors a la zona de botiga de joguines i es va provocar un profund tall en el coll. Va caure desplomada i va començar a perdre molta sang.

Malgrat la ràpida mobilització de la Policia Local, la Policia Nacional i els efectius sanitaris, a la seva arribada només van poder certificar la seva mort. La defunció va ser comunicada al jutjat de guàrdia i un mèdic forense va acudir a l'establiment per a examinar el cadàver. El gran desplegament dels serveis d'emergències en la cèntrica plaça va aixecar una gran expectació i centenars de persones es van congregar a les portes del comerç per a interessar-se pels fets. La Policia Nacional va haver fins i tot de desallotjar a la multitud que s'amuntegava al carrer quan els empleats de la funerària retiraven el cadàver per a traslladar-lo a l'Institut de Medicina Legal, on es practicarà l'autòpsia.

La Policia Nacional va obrir una recerca. Els agents van aconseguir identificar a la víctima i van esbrinar que havia estat en tractament psiquiàtric per problemes de salut mental. A més, van revisar els enregistraments de les càmeres de seguretat per a confirmar que la jove es va autolesionar, van afegir les mateixes fonts.