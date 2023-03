S'han viralitzat les imatges d'un home que va assetjar tres menors al barri madrileny de Leganés, a més d'oferir a les noies 200 euros i cocaïna. Finalment, els fets han acabat amb la detenció de l'individu.

En el vídeo, l'agressor s'acosta a una parada d'autobús en la qual esperaven unes joves i comença a oferir droga. “Coca no teniu, no?”, pregunta. Elles diuen que no, i l'home insisteix a facilitar droga gratis. Després, els ofereix 200 euros, i quan es decideixen a pujar a l'autobús, agafa a una d'elles del braç i les noies criden demanant ajuda.

Mentrestant, el conductor de l'autobús roman a l'interior del vehicle per després continuar la seva marxa sense socórrer les noies. Seguidament, dues de les joves decideixen sortir corrent i entren en un bar de la zona, on tornen a demanar ajuda: “Truqueu a la Policia, han intentat segrestar-la”.

Leganés, tres menores denuncian un intento de secuestro.

La madre del presunto justifica a su hijo, ya que le ha contado que no fue para tanto. (No comen jamón)

Desde luego el el conducto del autobús debería estar despedido por omisión de socorro a las víctimas.

L'home de 32 anys detingut a Leganés per retenir dos menors quan esperaven a l'autobús ha negat que tingués intenció de segrestar les dues joves i ha demanat disculpes, tant a elles com a les seves famílies.

En una entrevista a 'Telemadrid', aquest home ha assegurat que el que pretenia era "que perdessin l'autobús i es quedessin". "Aquell dia se'm va anar una mica i ja està. No volia segrestar-les, volia que es quedessin i no em deixessin tirat com un ximple", ha assenyalat l'acusat, ja en llibertat després de passar a disposició judicial.

Els fets van passar el passat 10 de febrer i, d'acord amb el vídeo que les mateixes menors van gravar, va arribar a oferir-los diners i cocaïna perquè es quedessin. Aquest home, amb 17 antecedents per diversos delictes, havia causat presumptament danys en un bar de Leganés al voltant de les 23.00 hores abans de protagonitzar aquest incident, en el qual va arribar a retenir per la força a una de les menors, que després d'un forcejament va poder escapolir-se i fugir al costat de la seva companya fins a refugiar-se en un bar.

Una vegada ateses aquestes menors i lliurades als seus tutors legals, agents tant de Policia Nacional com Municipal van dur a terme batudes per la zona que van permetre la localització i detenció de l'home com a presumpte autor de dos delictes de detenció il·legal i de danys.

Antecedents diversos

Al detingut li consten 17 antecedents per delictes tan diversos com contra el patrimoni o contra la llibertat sexual. Sobre aquest historial, el detingut explica que ha estat vivint com a 'okupa', la qual cosa ha generat diversos arrestos, al que suma la tinença de substàncies estupefaents. Sobre el delicte contra la llibertat sexual, nega que fos tal i ha culpat a una antiga parella que el va denunciar per coacció pel fet que ell continuava enviant-li missatges malgrat haver acabat la relació.