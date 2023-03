Un caça SU-27 de la Força Aèria de Rússia va impactar dimarts amb un vehicle aeri no tripulat -un dron- dels Estats Units sobre aigües internacionals al mar Negre, segons les forces armades nord-americanes, que han denunciat una maniobra "poc segura i poc professional" per part de dos avions russos.

El comandament de les forces nord-americanes a Europa ha confirmat en un comunicat aquest incident, ocorregut a primera hora del matí. Un dels caces russos ha impactat amb una de les hèlixs del dron, la qual cosa ha portat les autoritats nord-americanes a enfonsar-lo al mar.

"La nostra aeronau MQ-9 feia operacions de rutina a l'espai aeri internacional quan ha estat interceptat per un avió rus, fet que ha derivat en un impacte i en la pèrdua completa del MQ-9", ha explicat el comandant James B. Hecker, que ha advertit que "gairebé" hi ha un xoc total.

EUA descarta un accident

En aquest sentit, Washington ha denunciat "un patró d'accions perilloses" per part de pilots russos, en un moment especialment delicat per l'escalada de tensions a Ucraïna. De fet, el portaveu del Pentàgon, el general de brigada Pat Ryder, va descartar en una conferència de premsa que la col·lisió fos un accident: "Tenint en compte les accions dels pilots russos, és clar que (la maniobra) va ser insegura i poc professional. Crec que els fets parlen per si sols".

Les forces dels EUA temen un "error de càlcul" i una "escalada no intencionada" d'aquestes tensions.

Rússia: "és una provocació"

L'ambaixador rus a Washington, Anatoly Antonov, va titllar de "provocació" les maniobres d'un dron nord-americà sobre les aigües del mar Negre. "Crec que això és una veritable provocació. Això va fer que nosaltres realitzéssim certes accions després de les quals un podria culpar Rússia o l'Exèrcit rus d'algun tipus de manca de professionalisme", va afirmar, segons ha recollit l'agència de notícies TASS.

Per part seva, el Kremlin ha afirmat que els militars russos en cap moment van fer ús d'armament ni van arribar a entrar en contacte amb el dron nord-americà, que volava amb els transponedors apagats i violant l'àrea delimitada "de conformitat amb les normes internacionals" per fer sobrevols en espai aeri internacional.