Intent de crim masclista a Torrent (València) aquest divendres. Un home de 40 anys, amb antecedents pels quals havia estat a la presó, ha acudit al domicili de la seva exparella i després de trucar a la porta perquè l'obrís l'ha atacat amb un ganivet, tant a ella com a la seva actual parella. Tots dos han resultat greument ferits amb lesions per arma blanca i han hagut de ser evacuats a l'hospital després de ser estabilitzats a l'ambulància.

La dona, de 39 anys, presenta una ferida sagnant a l'abdomen, i abans de perdre el coneixement ha arribat a manifestar que l'autor de l'atac era el seu excompany, el qual pensava que estava pres. La nit anterior, el sospitós, que ha estat detingut per la Policia Nacional, ja havia estat buscant-la per un casal faller d'aquesta mateixa localitat.

L'actual company sentimental de la dona, que també estava a l'immoble, també ha resultat greument ferit amb dues ganivetades, una al pit i l'altra a l'abdomen. El ferit, de 25 anys, ha estat traslladat d'urgència per una ambulància del SAMU a l'Hospital General de València, mateix centre hospitalari al qual ha estat evacuada la dona. No es tem per la vida de cap dels dos.

Els fets han ocorregut minuts abans de les vuit del matí en una finca del carrer Lope Vega de Torrent quan el presumpte agressor masclista ha acudit armat amb un ganivet al domicili de la seva exparella i ha intentat posar fi a la vida d'aquesta i de l'actual company sentimental de la dona.

Ha estat la mateixa ferida qui amb prou feines ha baixat fins al portal de l'habitatge per a demanar ajuda. Una reguera de sang a les escales i la barana indiquen el camí recorregut per l'agredida. Al lloc hi han acudit una ambulància del SAMU i un Suport Vital Bàsic, així com agents de la Policia Local de Torrent i de la Policia Nacional, després de rebre un avís d'un intent d'assassinat masclista.

Tant la dona, de 39 anys, com la seva parella actual, de 25, han hagut de ser atesos per lesions per arma blanca i han estat evacuats a l'Hospital General de València.

El presumpte agressor ha fugit del lloc, però segons ha pogut saber Levante-EMV, del grup Premsa Ibèrica, ja es troba detingut. Així mateix, agents de la Policia Nacional han localitzat l'arma utilitzada, un ganivet de gran grandària, en un contenidor de vidre pròxim al lloc dels fets. Aquest ganivet ha pogut ser recuperat pels investigadors i serà analitzat per agents del grup de criminalística.

L'arrestat, que ha estat traslladat a dependències policials després de ser localitzat al costat d'un casal faller de Torrent, compta amb antecedents, entre ells per violència contra la dona, i havia estat pres.