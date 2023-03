El ballarí Rafael Amargo ha estat arrestat després d'una investigació en la qual la Policia l'acusa de vendre "personalment" droga a casa seva, el mateix delicte pel qual va ser detingut el 2020, amb proves com una conversa en la qual pregunta a un suposat comprador, "El vaig demanant ja?", i després li diu, "Ja tens això aquí".

Així es reflecteix en l'atestat policial, al qual ha tingut accés EFE aquest divendres, elaborat per la Policia Judicial de la Comissaria del districte Centre de Madrid, després d'una denúncia interposada el mes de juliol passat pels veïns de l'artista en l'immoble del carrer Espiritu Santo del barri de Malasaña de la capital.

Aquests veïns es van queixar d'un suposat tràfic de drogues, amb un constant tràfec de politoxicòmans que entraven i sortien de l'edifici i que a vegades es quedaven a dormir en el replà.

Després de la denúncia, els investigadors van disposar nombrosos dispositius de vigilància al voltant de la casa del ballarí, on diversos clients van ser identificats pels agents de paisà, que van aconseguir intervenir-los diferents substàncies estupefaents que suposadament acabaven d'adquirir a l'habitatge d'Amargo.

En concret, van realitzar quatre intervencions de metamfetamina i una de mefedrona.

Un dels compradors interceptat pels policies, el 3 d'octubre de 2022, va accedir al fet que li prenguessin declaració i va manifestar que va contactar amb un tal "Rafa" per a adquirir-li tres grams de metamfetamina i un de mefedrona per un preu de 210 euros.

El toxicòman va descriure a la persona que li venia droga en un pis del carrer Espiritu Santo com "Rafa el del teatre" i, després d'aportar les seves característiques físiques, va mostrar als agents la conversa de Whatsapp en la qual li havia encarregat els narcòtics.

A través de missatges com "Ho vaig demanant ja?" i "No tardis, que això ja està aquí, i el xaval es vol emportar els seus diners", enviats suposadament per Amargo al seu client, la Policia va determinar que el ballador actuava com a "intermediari" i que era ell qui "personalment estaria portant la distribució", segons recull l'atestat.

Els investigadors relaten que, en el transcurs de les perquisicions, Amargo i la seva dona se'n van anar a viure a un apartament turístic de la capital.

El "modus operandi" que relata l'atestat és similar al que consta en la causa oberta contra Amargo a finals de 2020, quan el detingut va ser acusat de vendre droga. Llavors se li va atribuir un delicte contra la salut pública, pel qual la Fiscalia li demana 9 anys de presó de cara al judici, datat per a juny de 2023.

A més, les diligències de recerca dutes a terme ara també constaten que el presumpte traficant que proveïa de droga al ballador era un home dominicà que vivia en un pis situat al carrer Teruel del districte de Tetuan, juntament amb un altre sospitós de vendre estupefaents.

El mes de febrer passat, la Policia va registrar aquest habitatge i va trobar diferents quantitats de metamfetamina, èxtasi, ketamina, sildenafil, cocaïna rosa i blanca, CB2, així com material per a la seva venda.

Aquest segon arrestat, que estava en una altra habitació en la qual es va intervenir diners en efectiu, va quedar en llibertat provisional després de passar a disposició judicial.

Amargo va ser detingut la nit d'aquest dijous en una sala d'Alacant. Està acusat dels delictes contra la salut pública i atemptat contra agent de l'autoritat, ja que suposadament es va resistir a l'arrest.