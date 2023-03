El primer secretari del PSC, Salvador Illa, s'ha mostrat convençut que el PSOE i el govern espanyol sortiran "reforçats" de la moció de censura de Vox contra el president de l'executiu, Pedro Sánchez, que la setmana vinent es debatrà i votarà al Congrés dels Diputats. "Serà una gran ocasió per contrastar dos models: el de la política útil que resol problemes i el de la política de la confrontació i el soroll, que no només no resol res sinó que intenta crear-los", ha etzibat Illa abans d'entrar al Comitè Federal del PSOE a Madrid que ratificarà les llistes electorals del 28 de maig. En paral·lel, el primer secretari del PSC ha volgut negar cap tipus de "menysteniment" del govern espanyol a la missió del Parlament Europeu sobre Pegasus.

"La setmana que ve hi ha una moció de censura, però l'executiu ha activat tots els mecanismes per explicar-se i per arribar al fons de la qüestió", ha volgut deixar clar Illa, que ha retret a la comissió del Parlament de Catalunya sobre Pegasus que no hagi acceptat les peticions de compareixença del PSC. "No se n'ha acceptat cap", ha lamentat el primer secretari socialista, que finalment ha aplaudit que Catalunya estigui vivint un "moment diferent" gràcies a la "política de diàleg a favor de la convivència i la concòrdia". "Els socialistes estem treballant amb molta humilitat i amb molta il·lusió de cara a les eleccions municipals. I per obrir una nova etapa a Barcelona, que és el que demana la ciutadania", ha conclòs Illa.