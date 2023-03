El candidat a la presidència del govern espanyol a través de la moció de Vox, Ramón Tamames, ha lamentat que el govern espanyol "estigui dominat" per la "sobrerepresentació" de l'independentisme per la llei electoral. "Els governs nacionals amb minoria necessiten suports a canvi de concessions. L'autodeterminació no existeix", ha defensat en el seu discurs inicial.

En aquest sentit, ha afirmat que el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, presideix un govern "Frankenstein". "No poden anar de la mà dels independentistes que volen trencar allò que volen governar", ha insistit. Així mateix, ha dit que a Catalunya es nega "amb el beneplàcit del govern de Sánchez" que s'apliqui el 25% de classes en castellà a l'escola.

Per argumentar que "l'autodeterminació no existeix", l'economista ha argumentat que va ser descartada una moció del diputat basc Francisco Letamendia (Euskadiko Ezkerra) durant els treballs per fer la Constitució, el 1978.

Tamames ha fet referència a la manifestació a la Cibeles per protestar contra la "vexació" al castellà. I ha qualificat "d'inacceptable" que a les escoles de Catalunya "no es puguin donar un 25% dels continguts en la llengua comuna".

El candidat a la presidència del govern a través de la moció de Vox, Ramón Tamames, ha demanat als partits constitucionals que "compleixin amb uns mínims" i els ha instat a arribar a acords en tres àmbits: un paquet de mesures econòmiques, una llei electoral que "no sobrerepresenti més" els independentistes i "una vigilància" de la corrupció.

Demana als partits constitucionalistes "un pacte per recuperar la concòrdia"

"Un pacte per fer possible que el país recuperi una certa concòrdia, pau i entesa en la majoria dels espanyols", ha resumit després de donar per fet que la moció de censura no prosperarà. També s'ha mostrat molt crític amb la memòria històrica, que veu com un "pas enrere" i ha demanat deixar aquesta qüestió en mans dels historiadors. "És l'única manera racional de no tornar als enfrontaments", ha dit.

Tamames ha començat el seu discurs recordant el seu empresonament l'any 1956 per la protesta estudiantil contra el règim franquista. I, en aquest sentit, ha reivindicat que va estar molts anys lluitant perquè Espanya tingués una constitució democràtica.

Segons ha dit, la normalitat democràtica "es va torçar" per les concessions als "hereus" de Batasuna i d'ETA. I al llarg del seu discurs ha criticat la "sobrerepresentació" que, segons ell, tenen els partits independentistes a conseqüència de la llei electoral.

El candidat ha resumit la situació actual d'Espanya assenyalant que "el poder executiu s'apodera d'altres poders" fent que no hi hagi separació de poders, que hi ha problemes en les infraestructures, que la política demogràfica és "inexistent", que hi ha deficiències en serveis públics com la sanitat i l'educació i que la política exterior es troba en una "situació crítica". En clau econòmica, també ha lamentat que Sánchez té "l'enemic" dins del govern per "l'animadversió als empresaris" d'alguns dels membres de l'executiu.

I ha conclòs la seva primera intervenció dient que és necessari un "canvi radical" d'acord amb els principis de la monarquia parlamentària, la unitat nacional i la bandera. I és que, segons l'economista, els problemes d'Espanya tenen solució i ha demanat posar-hi "els mitjans necessaris".