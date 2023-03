Agents del Cos Nacional de Policia han detingut dos homes de 22 anys per la violació d'una nena de 14 anys als lavabos d'un supermercat d'Alacant. Els arrestats se l'haurien emportat després fins a l'exterior a punta de ganivet per tornar-la a agredir sexualment.

L'arrest es va produir dimarts a últimes hores i tots dos són majors d'edat. De moment, no han transcendit més detalls sobre les seves identitats.

La violació hauria tingut lloc cap a les quatre de la tarda als lavabos d'un supermercat de la zona del Pla de la ciutat d'Alacant on la nena es trobaria sola.

Es desconeix com van abordar la petita, però com ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, els presumptes violadors se l'haurien emportat després amenaçant-la amb un ganivet fins a la zona del castell, on la van tornar a agredir. Després la menor se'n va anar directament a l'hospital, pel que sembla sola, des d'on els metges que la van atendre van trucar a la policia, que va localitzar i va detenir amb rapidesa els sospitosos quan eren a l'estació de Renfe.

Tot i l'hora en què van passar els fets, a plena llum del dia, ningú es va adonar del que estava passant.