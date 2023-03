L'economista Ramón Tamames ha posat a la venda a la plataforma de comerç electrònic Amazon el seu discurs com a candidat a la Presidència del Govern en la fracassada moció de censura presentada per Vox contra Pedro Sánchez i debatuda aquesta setmana al Congrés dels Diputats. A més, segons la plataforma ja es troba entre els més venuts.

Amb el títol "Per una Espanya de tots. El nostre millor futur" i editat per JdeJ Editores, Tamames ofereix la versió última del que descriu com "una completa anàlisi per a la renovació de la vida política i social", segons s'assenyala a la plataforma.

A Amazon només es ven en format per a versió Kindle, de lectura electrònica, a un preu de 4,74 euros.

Destaca que el discurs, que es reprodueix textualment, ha estat elaborat "des d'una visió independent, amb gran riquesa de dades que conformen una anàlisi crítica, valenta i esperançada per a la reconstrucció d'Espanya on tots tinguem cabuda".

Al principi del llibre, de 81 pàgines i a la portada del qual la vírgula de la lletra "ñ" del títol és una bandera d'Espanya, l'economista ha afegit un text inèdit a manera de pròleg.

Hi explica i resumeix els punts fonamentals del seu discurs, com el "necessari" impuls constitucional d'Espanya, la proposta per a una economia més dinàmica, la defensa d'una nova llei electoral i les raons per a aquest canvi i, finalment, la proposta per detectar i erradicar la corrupció de la vida política.

L'economista ha remès aquest mateix dijous, just un dia després de fracassar la candidatura, una carta d'agraïment als seus amics, a la qual ha tingut accés EFE, en què assegura haver rebut molts escrits de suport a la moció.

Agraeix les seves "paraules d'ànim" que, segons diu a la missiva, han contribuït a mantenir-se "en posició el temps que duri aquest tornat dialèctic i mediàtic".

Tamames conclou la carta, en què adjunta el seu discurs, dient que espera que les imatges dels mitjans de comunicació "hagin il·lustrat el cas suficientment".