Lidera l’aplicació més popular del món i, tot i així, per a la gran majoria Shou Zi Chew és un complet desconegut. Això va començar a canviar dijous, quan el discret director executiu de TikTok va mirar de defensar, davant desenes de congressistes demòcrates i republicans, la reputació d’una plataforma que els Estats Units podrien prohibir pels seus presumptes vincles amb la Xina. Després de cinc hores sota els focus, no va convèncer ningú.

Fins ara, la directora d’operacions, Vanessa Pappas, era la cara visible de TikTok. Ella és qui es presentava als actes públics del sector i que ja havia sigut interrogada al Congrés. Mentrestant, Chew l’ha pilotat des de Singapur, a milers de quilòmetres de Washington. La companyia ha utilitzat aquest argument per desestimar les acusacions sobre els seus llaços amb Pequín. Tot i així, no està clar quant poder de decisió ostenta Chew en realitat. Una dotzena d’ex-executius i exempleats de l’empresa van assenyalar a ‘The New York Times’ que està limitat i que qui porta les regnes és en realitat Zhang Yiming, el multimilionari fundador del gegant xinès ByteDance, la propietària de TikTok.

Formació d’elit

Chew va néixer a Singapur el 1983, fa 40 anys. Es va formar a la prestigiosa Escola Hwa Chong, un centre d’elit en el qual va aprendre a parlar mandarí i anglès amb fluïdesa. Va fer el servei militar, com la majoria d’homes del país, i va aconseguir ascendir al rang d’oficial. Més tard, es va mudar a Europa per estudiar Economia a la University College de Londres.

Tot i que se’l coneix per la seva faceta d’executiu tecnològic, aquest enigmàtic empresari va començar treballant durant dos anys a la nord-americana Goldman Sachs, un dels bancs d’inversió més grans del món (que a més és accionista de ByteDance). El seu periple formatiu també el va portar a creuar l’Atlàntic. Als EUA, va realitzar les seves pràctiques a Facebook quan el projecte de Mark Zuckerberg encara era una ‘start-up’ i després va fer un màster en administració d’empreses a la reputada Harvard Business School.

Inversor en empreses xineses

La seva experiència com a inversor a Goldman Sachs el va portar a firmar com a soci de DST Global, una influent empresa de capital risc fundada a Hong Kong pel russoisraelià Iuri Milner, un dels inversors més grans de Silicon Valley. El 2017, la investigació periodística internacional ‘Paradise Papers’ va destapar que aquesta firma havia servit com a vehicle del Kremlin per invertir en xarxes socials nord-americanes. DTS va aixecar un imperi multimilionari invertint en prometedores companyies d’internet, com Facebook, Twitter, Spotify, WhatsApp i Airbnb. Durant cinc anys, Chew va ser clau a expandir aquest negoci impulsant la inversió en grans empreses de la Xina, com Alibaba, Xiaomi i ByteDance.

En les altes esferes de poder els favors es cobren. El 2015, Chew va fitxar com a director financer de Xiaomi. L’empresa tecnològica, coneguda per haver popularitzat la seva gamma de telèfons mòbils, va dir llavors que l’inversor singapurès «va reconèixer el valor de Xiaomi des del principi». Chew també va ser president de negocis internacionals de la companyia i la va guiar en la seva sortida a borsa el 2018.

Sis anys després, el març del 2021, Chew es va incorporar a la matriu propietària de TikTok, en la qual també havia invertit, com a director financer. No obstant, dos mesos després, el director executiu de la plataforma, Kevin Mayer, va dimitir abruptament després de l’accelerada pressió de l’Administració de Donald Trump perquè ByteDance es desfés del seu negoci als EUA. Chew va assumir el timó de la companyia esperant ser capaç de navegar en un oceà de turbulències geopolítiques.

@tiktokOur CEO Shou shares his thoughts about the recent congressional hearing and everything TikTok is doing to make it a safe place to connect, create, share and learn.♬ original sound – TikTok

Dos anys després, Chew afronta la seva missió més complicada. Aquest dijous no va semblar convèncer Washington que TikTok és un espai segur. Per contra, la impressió és molt diferent si es tenen en compte els centenars de missatges de suport que està rebent de molts usuaris. Si no pot seduir les autoritats, l’estratègia passa per una agressiva campanya de relacions públiques que mobilitzi els ciutadans. En tan sols un dia, el compte de Chew a la plataforma, que s’acaba d’inaugurar, ha passat de tenir 18.000 seguidors a gairebé 94.000. Tot i així, aquesta maniobra podria no ser suficient. TikTok està amb l’aigua fins al coll.