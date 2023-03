Un jove ha estat apunyalat aquest matí a les portes de la Ciutat de la Justícia de València després de ser atacat pels pares del menor de 16 anys a qui presumptament ell va assassinar el desembre del 2021 en un parc de Burjassot. El ferit, a punt de complir la majoria d'edat, ha hagut de ser atès per una ambulància del SAMU en presentar lesions per arma blanca al coll, encara que no preferit no ser evacuat a centre hospitalari.

Agents de la Guàrdia Civil, encarregats de la vigilància de les dependències judicials, han retingut el pare de la víctima del crim, comès a Burjassot el 2021, com a autor material de l'intent d'homicidi del presumpte assassí del seu fill fins a l'arribada de la Policia Nacional, que ha procedit a la detenció tant del pare com de la mare. Els fets han passat a les 11.00 hores després d'una compareixença en un Jutjat de Menors del ferit, que recentment havia sortit del centre de menors on estava intern i havia de comparèixer davant del jutge perquè acordés mesures d'allunyament fins que se celebri el judici per l'homicidi del qual està acusat. Pel que sembla, a la sortida dels jutjats l'estaven esperant els familiars de la víctima mortal del crim, que l'han atacat amb armes blanques. Segons apunten testimonis dels fets, amb una navalla de grans dimensions i un punxó. L'encara menor ha aconseguit repel·lir l'atac i les lesions sagnants que presenta al coll gairebé no tenen gravetat, segons les fonts consultades per aquest diari. Tot i això, atesa la ubicació d'aquestes, una zona vital, tots dos progenitors de l'adolescent assassinat al seu dia han estat arrestats per un delicte d'homicidi en grau de temptativa. El ferit està pendent de judici per haver matat d'unes ganivetades al cor un altre adolescent de la seva mateixa edat, 16 anys, al Parc La Granja de Burjassot el 5 de desembre de 2021. Tots dos menors havien quedat per enganxar-se a través de xarxes socials. De fet, el presumpte homicida (i ara ferit) ja havia anat a buscar la seva víctima armat amb una pistola i un ganivet.