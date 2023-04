A Espanya hi ha 22.000 llocs de culte catòlics, la confessió religiosa més seguida del nostre país. Es podia pensar que la següent és l'Islam, que té 1.500 mesquites. Però, en realitat, el segon lloc al podi l'ocupen els protestants, amb més de 4.300 centres de culte repartits per tot el territori espanyol. I pujant, perquè en els darrers anys les esglésies evangèliques (de diferents corrents, reunides totes sota el mateix paraigua) han crescut en nombre a Espanya.

El 25 de març passat, l'església protestant va sortir a la palestra a tots els mitjans de comunicació. El motiu va ser la intervenció de Yadira Maestre, una predicadora evangelista neopentecostal (un dels corrents protestants més populars) del Centre Apostòlic Crist Ve d'Usera en un míting del Partit Popular amb la comunitat iberoamericana de Madrid. A més d'alinear-se clarament amb els populismes de dreta (Trump o Bolsonaro), aquesta pastora evangelista dona suport a retirs per 'guarir' l'homosexualitat i assegura que va curar el càncer de la seva mare mitjançant la imposició de mans. El vídeo, que va començar sent compartit pels populars , va acabar desapareixent d'aquests comptes sense deixar cap rastre.

L'Església Evangèlica espanyola està interessada a ser un actor polític? Voleu crear un lobby de pressió? És aquesta una qüestió que parteix de tota l'església evangèlica, o només d'uns determinats cultes? Aquest mitjà parla amb els seus portaveus per elaborar una radiografia del cristianisme evangèlic al nostre país; una confessió a l'alça, però amb tants cultes (presbiterians, metodistes, anglicans, pentecostals...) i particularitats que requereix una anàlisi detallada. I amb una posició molt clara pel que fa a la seva participació a la política.

No hi ha cens

Quants de fidels té l'església evangèlica a Espanya? Es desconeix. No hi ha un cens de protestants a Espanya. Sí que es disposa, per contra, del nombre de congregacions (3.300) i d'esglésies, que són 4.348 a tot el territori espanyol. De totes elles, la major part estan ubicades a Madrid , amb 780 llocs de culte i Barcelona , amb 915. El segueixen Andalusia amb 678 i el País Valencià , que en té 459, segons dades de l'Observatori del Pluralisme Religiós.

"En els darrers 20 anys hi ha hagut un creixement important de noves esglésies establertes, sobretot a la primera dècada del segle XXI, a causa de l'impuls de la migració llatinoamericana, africana i romanesa (en menor mesura de la Xina, Corea, etc.). Aquest impuls migratori ha disminuït a la segona dècada i el mateix ha succeït amb el creixement de les esglésies evangèliques que van acollir població immigrant de fe evangèlica. Religioses Evangèliques d'Espanya (FEREDE) que, creada el 1986, agrupa les esglésies acollides a la reforma protestant.

El desencís dels cristians amb la doctrina catòlica pot ser un dels factors principals d'aquesta conversió, sumat al ja esmentat del boom de la immigració llatinoamericana, africana i romanesa

Tot i que s'hagi alentit, les darreres dues dècades han esdevingut l'edat d'or del protestantisme a Espanya. De fet, apunten des de FEREDE que “com a dada a destacar, podem apuntar que l'any 2004 hi havia menys de 1.000 parròquies evangèliques inscrites al Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia. És a dir que, en 20 anys, aproximadament, aquest nombre s'ha més que triplicat ”. I afegeixen que "tot i que no disposem d'un cens com a tal, calculem 1.500.000 entre fidels que assisteixen regularment a les nostres parròquies i els 'protestants sociològics'; és a dir, residents del nord d'Europa que passen més de sis mesos a Espanya".

No només això. Des del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) han elaborat estudis que conclouen que, tot i no comptar amb un cens de fidels, “en aquests darrers vint anys, la xifra d'espanyols que es declaren protestants s'ha multiplicat per deu i ha passat del 0,2% del 1998 al 2% del 2018 , segons dades de l'Observatori de Pluralisme Religiós El desencís dels cristians amb la doctrina catòlica pot ser un dels factors principals d'aquesta conversió, sumat al ja esmentat del boom de la immigració llatinoamericana, africana i romanesa".

Guanya Filadèlfia

Un altre factor és, segons apunten des de FEREDE, la llibertat religiosa a Espanya, recuperada fa poc més de 40 anys, "que només va existir durant els breus intervals de la Primera i Segona Repúbliques, etapes que coincideixen amb l'establiment i el creixement d'esglésies i entitats evangèliques Això ha marcat un abans i un després en el desenvolupament i evolució de les esglésies evangèliques, les seves institucions i la multiplicació de noves esglésies a tot el territori nacional Creiem que una cosa semblant ha passat a Llatinoamèrica, quan després de dècades de dictadures i hegemonia religiosa catòlica, s'ha recuperat la llibertat religiosa”.

Influeix la gran tasca social que s'ha dut a terme entre toxicòmans i persones en situació de marginalitat a partir dels 80, que ha donat origen a noves esglésies a tot el territori nacional i a diversos països del món.

Hi ha un altre parell de claus apuntades per aquesta institució per donar-li explicació a l'increment de fidels a la confessió protestant: “Al marge d'aquestes raons de caràcter general, cal destacar dos fenòmens particulars que han incidit de manera important en la visibilització i el creixement de les esglésies evangèliques a Espanya El primer és l'impacte al poble gitano espanyol a partir de la dècada del 60. L'església evangèlica Filadèlfia, amb fidels d'ètnia majoritàriament gitana, és la més nombrosa a Espanya amb al voltant de 1000 llocs de culte”. Finalment, assenyalen des de FEREDE, una altra raó que influeix és “la gran tasca social que s'ha dut a terme entre toxicòmans i persones en situació de marginalitat a partir dels 80, que ha donat origen a noves esglésies a tot el territori nacional i a diversos països del món”.

Fundar una església evangèlica, a més, comporta una sèrie d'avantatges que s'enumeren des de la Federació: “La principal és que les esglésies membres de FEREDE es beneficien dels Acords de Cooperació signats amb l'Estat espanyol que, entre altres coses, reconeix els efectes civils dels matrimonis celebrats pels seus Ministres de Culte que, a més, són els únics que poden desenvolupar una tasca de capellania evangèlica en establiments públics (Hospitals, Forces Armades, Centres Penitenciaris, etc.) També hi ha alguns beneficis fiscals per a les esglésies, com ésser l'exempció de l'Impost de Béns Immobles (IBI) per als llocs de culte en propietat (exclusivament dedicats al culte, quedant excloses altres propietats)".

Política protestant

Tot i això, el motiu pel qual les esglésies evangèliques han tornat a les portades en els últims dies és el susdit míting popular del cap de setmana passat a Madrid. A priori podria semblar un contrasentit. I de fet ho és. La Federació, atesa l'allau de preguntes rebudes, es va veure obligada a publicar un comunicat on recordaven quina és la seva postura respecte a la participació de Ministres de Culte evangèlics en mítings polítics.

Tot i que entenen que les opinions particulars dels fidels evangèlics sobre qualsevol assumpte "es troben emparades en el marc del dret individual a la llibertat d'expressió i només representen qui les profereix", sí que van veure necessari apuntar que "els cristians evangèlics a Espanya subscrivim la separació Església-Estat , principi democràtic enunciat per la Reforma protestant radical del segle XVI que els evangèlics hem defensat sempre amb gran risc i perjudici per a les nostres esglésies, i sent presa per aquesta causa de persecucions per part de règims absolutistes en els darrers cinc segles".

Intenten així desmarcar-se de qualsevol tipus de posicionament o utilització política de la seva confessió, encara que el segell evangèlic està directament unit a la política a l'Amèrica Llatina. "Medi segle enrere, la feligresia evangèlica representava el 3% de la població llatinoamericana . Aquesta xifra s'ha multiplicat almenys per set actualment, amb alguns casos encara més excepcionals. A Guatemala, Hondures i Nicaragua la proporció és del 40%. Al Brasil perfora el 30% , amb l'afegit que algunes de les seves esglésies tenen un poder polític considerable, com ho van demostrar durant l'era de Jair Bolsonaro i actualment, davant d'un Govern de signe contrari, el de Luiz Inácio Lula da Silva. Per guanyar les eleccions, el líder del Partit dels Treballadors (PT) va haver de festejar els seus pastors i buscar formes de forçada convivència, a més de negar que tingués intencions d' incendiar temples i pactar amb el dimoni", il·lustrava Abel Gilbert .

"La inclinació natural de les esglésies pentecostals és la d'aliar-se amb sectors conservadors. L'ascens d' Alberto Fujimori al Perú, als anys 90, va ser silenciosament acompanyat per sectors evangèlics. Si aleshores aquests suports s'expressaven amb discreció, a hores d'ara els pastors ja no amaguen el seu desig d'intervenir en les polítiques públiques ni en els governs. Bolsonaro va tenir la seva pròpia 'bancada evangèlica'. El mateix va passar a Guatemala amb l'actor i president Jimmy Morales i el seu successor, Alejandro Giammattei. De Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, lluita per assolir la presidència a les eleccions d'octubre, en nom de la dreta. De cara a les primàries d'aquest espai a l'agost, ha sumat al seu equip Cynthia Hotton , una ferotge antiavortista i portaveu de pastors de verb recalcitrant", prossegueix la peça.

Carismàtics

Aquí a Espanya, almenys de moment, els evangèlics respecten aquesta separació de poders. Però ha estat un dels seus corrents, el neopentecostal (també anomenat 'Carismàtics', procedent precisament dels països iberoamericans) el que s'ha col·locat a la graella de sortida de les confessions que volen influir en la política. Reconeixen a la Federació que a la confessió evangelista hi ha cultes diferents i que és la neopentecostal la que es troba en aquesta tessitura: “Són nombroses les esglésies baptistes i les Assemblees de Germans. L'Anglicana, Presbiteriana, Metodista … totes tenen un gran arrelament històric amb més de 150 anys de presència a Espanya. No tenim dades de l'existència d'esglésies neopentecostals a Espanya, però el pentecostalisme històric espanyol es desmarca d'aquest corrent"

Són, per tant, els neopentecostals, arribats des d'Amèrica Llatina, els més proclius a participar a la vida política. L'evangelisme espanyol es desmarca d'aquesta tendència. Però el creixement d'aquest tipus de cultes, especialment a la perifèria de les grans ciutats espanyoles, i la seva influència a la població migrant, preveu que la seva participació en política, aquí a Espanya, sigui només qüestió de temps.