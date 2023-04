El conegut bloguer militar rus Vladlen Tatarski ha mort aquest diumenge en l’explosió d’una bomba en una cafeteria de Sant Petersburg, en què 16 persones han resultat ferides.

Tatarski, el veritable nom del qual era Maksim Fomin, tenia més de 560.000 seguidors a Telegram i era un dels més destacats dels influents bloguers militars que han proporcionat un comentari sovint crític sobre la guerra de Rússia a Ucraïna.

Va ser un dels centenars d’assistents a una fastuosa cerimònia celebrada al Kremlin el setembre passat per proclamar l’annexió per part de Rússia de quatre regions parcialment ocupades d’Ucraïna, una mesura que la majoria dels països van condemnar a l’ONU per il·legal. «Derrotarem tothom, matarem tothom, robarem tot el que faci falta. Tot serà com ens agrada», se’l va veure dir llavors en un videoclip.

Segons un lloc web de Sant Petersburg, l’explosió d’aquest diumenge ha tingut lloc en una cafeteria que al seu dia va pertànyer a Ievgueni Prigojin, fundador de l’exèrcit privat Wagner, que lluita per Rússia a Ucraïna. No es tenen indicis de qui hi ha era rere l’explosió. Si Tatarski ha sigut atacat deliberadament, seria el segon assassinat en territori rus d’una figura d’alt nivell relacionada amb la guerra d’Ucraïna.

L’agost passat, el Servei Federal de Seguretat rus va acusar als serveis secrets ucraïnesos d’assassinar Dària Dúguina, filla d’un ultranacionalista, en un atemptat amb cotxe bomba a prop de Moscou, que el president Vladímir Putin va qualificar de «diabòlic». Ucraïna va negar la seva implicació.