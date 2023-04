La Guàrdia Civil ha detingut a la localitat madrilenya de Colmenar Vell una parella per maltractar els seus vuit fills menors d'edat, que eren "castigats físicament, estaven mal nodrits i arraconats en una habitació" d'un habitatge "totalment insalubre", informa el Ministeri d'Interior.

La investigació judicial ha confirmat "una greu situació de desemparament" i de violència domèstica, presumptament exercida pel pare que és metge en un hospital madrileny i que també maltractava la mare, que ha quedat detinguda i amb una ordre d'allunyament respecte al seu marit, mentre que els menors han ingressat a un centre de primera acollida de la Comunitat de Madrid.

La detenció va tenir lloc el 29 de març sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número 1 d'aquesta localitat madrilenya, en el marc d'una investigació de l'Equip de Policia Judicial, i a l'entrada i el registre del domicili van participar el Fiscal de Guàrdia, Agents tutors de la Policia Local, Serveis Socials, així com agents de l'Equip Dona Menor (EMUME) de la Comandància de Madrid.

La investigació es va originar dies abans, després d'una denúncia de presumptes maltractaments contra una menor, i es va iniciar un estudi detallat de l'entorn familiar, indica el ministeri en una nota de premsa.

Les primeres indagacions van revelar que els menors solien faltar constantment a classe, sent "justificades les absències escolars pel pare que exerceix de metge en un hospital madrileny" i que també sotmetia a maltractaments la mare dels menors, una espanyola de 44 anys, que alhora "també oferia un tracte degradant i descuit sobre els seus vuit fills".

Després d'obtenir les proves oportunes, el titular del Jutjat, va ordenar la immediata l'entrada i el registre al domicili, que presentava "un estat d'insalubritat a totes les dependències a excepció del despatx" del pare, mentre que la situació higiènica sanitària de banys i cuina era "pèssima".

Els vuit menors malvivien en una habitació, tenien prohibit trepitjar el saló i eren castigats mitjançant maltractament físic o deixant-los a la intempèrie al pati de l'habitatge, continua la nota.

Durant el registre es van trobar uniformes hospitalaris (bates, vestits de quiròfan), material hospitalari (guants, màscares, gases, medicaments), dels quals en un primer moment no es va poder acreditar la seva procedència per la qual cosa s'investiga l'home per un delicte de furt.

Als pares els ha estat retirada cautelarment la pàtria potestat dels menors, dels quals tenen una ordre d'allunyament i que han quedat ingressats a un centre de primera acollida de la Comunitat de Madrid.