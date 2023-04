Un grup de tres persones han hagut de pagar 510 euros per no presentar-se a sopar en un restaurant on havien reservat. Es tracta del restaurant Amelia de Donostia, al País Basc, que compta amb dues estrelles Michelin i el condueix el xef Paulo Airaudo.

Els fets van passar l'any 2021, quan els tres clients van concertar una reserva a un hotel i un restaurant. Per diferents motius, van endarrerir la reserva de l'hotel, però no val cancel·lar la del restaurant. El restaurant compta amb una clàusula de cancel·lació per pal·liar els efectes que suposa aquest tipus de situacions que, malauradament són cada cop més freqüents, i van penalitzar la reserva aplicant un càrrec de 510 euros, 291 euros per comensal.

Els clients van reclamar el cobrament i el Tribunal de Sant Sebastià ha sentenciat a favor del restaurant.

Des del restaurant, es va intentar solucionar aquest episodi oferint taula per a altres dates, però no es va arribar a una entesa entre les dues parts, per la qual cosa el procés legal va seguir el curs fins a la sentència favorable al restaurant emesa recentment.