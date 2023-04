A mesura que el Sol s'acosta al punt màxim d'activitat dins l'actual cicle solar, que es preveu sobre el 2025, s'incrementen els esdeveniments més virulents i impactants: ara, l'astre rei "va escopir" una gegantina "cascada de plasma", l'altura del qual de prop de 100.000 quilòmetres equival a col·locar vuit Terres apilades una damunt de l'altra. Tot i que és un fenomen relativament habitual, els científics encara no en comprenen en profunditat les característiques.

Un astrofotògraf de la ciutat de Rafaela, a Argentina, va prendre recentment una increïble imatge d'una enorme paret de plasma que cau cap a la superfície del Sol a velocitats extremes, després de ser alliberada violentament a prop del pol sud solar. És un fenomen conegut com a prominència de la corona polar: encara que ha motivat diferents estudis científics, encara no existeix un consens entre els especialistes sobre les seves condicions i formació. Aquest tipus d'esdeveniments extrems podria incrementar-se sobre el 2025, quan la nostra estrella arribi al pic d'activitat en el marc de l'actual cicle solar.

Una paret de plasma

El 9 de març passat, Eduardo Schaberger Poupeau va fer servir una càmera especialitzada per capturar la sorprenent imatge. Segons l'astrofotògraf, el plasma "es va elevar uns 100.000 quilòmetres sobre la superfície solar. A la pantalla del meu ordinador, semblava que centenars de fils de plasma queien per una paret", va indicar a SpaceWeather.com. Per tenir una idea de la magnitud de la paret de plasma, la mateixa tindria una altura similar a col·locar vuit planetes de la mida de la Terra apilats un damunt de l'altre.

Aquest fenomen enlluerna en ser apreciat, però en realitat és força comú en la dinàmica del Sol. Coneguts com a prominència de la corona polar (PCP), aquests esdeveniments són semblants a les prominències solars normals, que bàsicament són bucles de plasma o gas ionitzat que surten expulsats de la superfície del Sol per l'acció de camps magnètics. La diferència és que els PCP tenen lloc en rodalia dels pols magnètics solars, concretament en latituds entre 60 i 70 graus nord i sud.

Com que els camps magnètics a prop dels pols són molt més forts, aquestes emanacions sovint col·lapsen cap al Sol: la seva erupció i posterior ràpid retorn a la superfície solar els ha valgut el sobrenom de "cascades de plasma", segons un article publicat a Space.com. Tot i això, els científics encara no comprenen per què baixen tan ràpidament després d'elevar-se sobtadament.

Un misteri a resoldre

El plasma d'aquestes prominències torna a la superfície del Sol a velocitats de fins a 36.000 quilòmetres per hora, que segons la NASA és molt més ràpid del que haurien de permetre els camps magnètics que intervenen a l'esdeveniment, en funció dels càlculs realitzats pels experts. Ara, els especialistes busquen revelar els mecanismes que fan possible aquest vertiginós ritme de descens.

Una de les claus pot estar en un estudi publicat el 2021 a la revista Frontiers in Physics, que suggereix que els PCP experimenten dues fases durant les seves erupcions: una més lenta, on el plasma es dispara cap amunt, i una fase de més velocitat, en la qual el plasma accelera cap al pic d'altitud. Aquesta variació podria afectar la manera com el plasma torna a caure a la superfície del Sol, però es requereixen noves investigacions per confirmar-ho.

Tot indica que aquesta classe de fenòmens podrien multiplicar-se o intensificar-se quan el cicle solar 25, que actualment travessa la nostra estrella, arribi al punt màxim amb 115 taques solars. Aquest moment, que coincideix amb el pic d'activitat solar dins dels seus cicles d'11 anys, es concretaria aproximadament el juliol del 2025, d'acord amb el que ha previst per la NASA.