La justícia aturada en demanda de millores retributives. És el que sembla que passarà a partir del 16 de maig, quan jutges i fiscals se sumin als funcionaris en una aturada indefinida que ha estat anunciada aquest dilluns a primera hora en un comunicat conjunt per les vuit associacions professionals que representen els dos col·lectius.

Les conseqüències d'aquesta vaga se sumaran a la situació ja precària que s'arrossega després de la protesta de dos mesos que van protagonitzar els lletrats de l'administració de justícia, i que ha obligat fins i tot a dur a terme plans específics per tirar endavant la feina pendent.

L'únic matís a la unitat entre les associacions, que representen diferents sensibilitats en la carrera judicial i fiscal, és que les progressistes Jutges i Jutges per a la Democràcia (JJpD) i Unió Progressista de Fiscals assenyalen que cal esperar conèixer el plantejament del Ministeri d'Hisenda a la reunió de la Mesa prevista per al dia 3 de maig, sense renunciar en tot cas a adherir-se a la convocatòria de vaga en funció del resultat.

Aquesta possibilitat no és tinguda en compte però per la majoritària Associació Professional de la Magistratura ni pel segon col·lectiu en nombre d'integrants, l'Associació Judicial Francisco de Vitoria, que juntament amb el Fòrum Judicial Independent, l'Associació de Fiscals i l'Associació Professional Independent de fiscals anuncien aturades de caràcter indefinit a partir del 16 de maig.

Una altra reunió avui a Justícia

Per la seva banda, el comitè de vaga dels funcionaris de Justícia i el Ministeri reprenen aquest dilluns les negociacions després dels "tímids avenços" aconseguits a la reunió de dijous passat, quan es van asseure a taula per primera vegada per intentar desbloquejar el conflicte laboral que dona lloc a la vaga en què aquests treballadors busquen una pujada salarial "en línia" amb la dels Lletrats de l'Administració (LAJ) --de fins a 450 euros al mes-- i la paralització de la Llei Orgànica d'Eficiència Organizatiu al fet que, segons denuncien, imposa noves condicions laborals sense prèvia negociació.

En el cas dels lletrats, la vaga que van mantenir durant dos mesos des del 24 de gener passat va concloure després de l'acord amb Justícia, però va deixar un balanç de més de 400.000 vistes suspeses i 480.000 demandes sense repartir.

A aquesta situació s'hi han unit les aturades diàries entre les 10 i les 13 hores per part dels funcionaris que ha provocat la suspensió, segons les dades d'aquest col·lectiu, de desenes de milers de judicis, entre ells alguns d'impacte mediàtic com el que se celebrava contra l'expresident de la Generalitat valenciana Francisco Camps per irregularitats en l'adjudicació a Orange Market, una de les empreses de la trama 'Gürtel', del contracte per a l'expositor valencià de l'edició de Fitur 2009.