S'espera que prop de les nou del matí d'aquest dilluns s'iniciïn les tasques d'exhumació de les restes del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, rebatejat com a Valle de Cuelgamuros.

El procés es fa en aplicació de la llei de memòria democràtica i s'ha preparat amb la col·laboració de la família, que vol que tingui lloc sense càmeres. Un cop es retiri la llosa que cobreix les restes, es farà una missa amb la vuitantena de familiars que es preveu que assisteixi a la cerimònia, i posteriorment les restes es traslladaran al cementiri de San Isidro de Madrid.

Poc abans de les vuit del matí han superat l'accés dos cotxes fúnebres i una furgoneta de suport. També alguns treballadors de Patrimoni Nacional, malgrat que aquest dilluns el recinte tanca a les visites. A San Isidro les restes es dipositaran prop de les de la família del fundador de la Falange. En aquest nou lloc no es podran fer homenatges a Primo de Rivera, però aquest dilluns les 12 hi ha convocada una concentració de seguidors de la Falange.

Cinquè enterrament

Serà el seu cinquè enterrament des que va ser afusellat després de ser jutjat per les autoritats republicanes el 1936 a la presó d'Alacant, fa 86 anys.

Precisament aquest dilluns es compleixen 120 anys del naixement del líder falangista, el 24 d'abril de 1903, les restes mortals del qual sortiran de la Vall en compliment de la llei de Memòria Democràtica a i després d'un acord amb els seus familiars.

"És un pas més en la resignificació de la Vall", va dir la setmana passada el ministre del ram, Félix Bolaños, que també va assenyalar que no estaria present durant el procés d'exhumació, que la família ha demanat es desenvolupi en la més estricta intimitat.

Primo de Rivera serà traslladat després que la seva família s'avancés a l'aprovació de la llei de Memòria i sol·licités la seva sortida, abans que la Vall dels Caiguts es convertís en cementiri civil. Segons indicava la petició dels familiars, va deixar escrit al seu testament que volia ser enterrat conforme al ritu de la religió catòlica "en terra beneïda i sota l'empara de la Santa Creu".

Cal assenyalar que Primo de Rivera, com a víctima de la Guerra Civil, té dret a romandre inhumat a la Vall dels Caiguts sota els preceptes de la nova llei . Aquesta norma impedeix, però, la presència de restes de dirigents del cop d'Estat del 1936, la Guerra Civil i la dictadura franquista a llocs preeminents d'accés públic.

La seva tomba actual està situada a la basílica de Cuelgamuros, al costat del lloc on es trobava la del dictador Francisco Franco, que també va ser traslladat per decisió del Govern de Pedro Sánchez l'octubre del 2019. Les seves restes van ser transportades en helicòpter i reubicades al cementiri de Mingorrubio a El Pardo.

Enterrat amb familiars

Finalment les seves restes mortals seran reubicades al cementiri sacramental de San Isidro, on ja es troben diversos familiars del polític, com el seu germà Miguel Primo de Rivera i Sáenz d'Heredia, que va ser ministre amb Franco; la seva germana Pilar Primo de Rivera, fundadora de la Secció Femenina de Falange, o el seu oncle Fernando Primo de Rivera i Orbaneja, germà del dictador que va morir al Marroc durant la Guerra del Rif.

El dictador Miguel Primo de Rivera i Orbaneja , pare de José Antonio, també va estar enterrat al recinte ubicat al districte madrileny de Carabanchel, però les seves restes van ser traslladades a Jerez el 1947.

Divendres el cementiri va iniciar petites obres de recondicionament per preparar l'arribada. Concretament, els encarregats del manteniment han escampat sorra al voltant de quatre dels sis sepulcres que la saga Primo de Rivera manté al cementiri, adequant-ne els voltants.

Homenatge falangista

Previsiblement, diversos grups falangistes es concentraran dilluns en aquest lloc per rebre les restes mortals de José Antonio i, segons han traslladat a Europa Press fonts del partit, els pròxims dies faran un altre homenatge.

Aquest serà el cinquè enterrament del fundador de Falange, que va ser afusellat a la presó d'Alacant el 1936 i enterrat en una fossa comuna. Dos anys després les seves restes mortals es van col·locar en un nínxol, al mateix lloc. Un cop finalitzada la guerra civil, el 1939, va ser exhumat de nou i portat des d'Alacant fins a l'Escorial.

El seu taüt va ser portat a peu per falangistes durant 10 dies, va passar per Aranjuez, va recórrer la Gran Via de Madrid i va entrar al monestir de l'Escorial el 30 de novembre de 1939. Allí va ser rebut per Franco i enterrat al costat de l'altar major de la basílica.

Anys després, el novembre de 1959, va canviar una altra vegada d'ubicació, el dia abans que s'inaugurés la Vall dels Caiguts, i va quedar enterrat en un lloc d'honor a la basílica de Cuelgamuros.