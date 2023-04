La Policia Nacional ha detingut tres persones que han provat de saltar el cordó policial en el marc de l'exhumació de les restes del fundador de la Falange José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, rebatejat com a Valle de Cuelgamuros, segons fonts policials. Les tres detencions han tingut lloc a l'accés al cementiri de San Isidro, on s'han concentrat prop de 200 persones i on han estat inhumades les restes de Primo de Rivera per desig de la família. Segons fonts policials, els detinguts han provat de trencar el cordó policial. Durant la concentració s'han sentit càntics feixistes i s'ha enaltit la figura de Primo de Rivera.

Les restes del fundador de la Falange s'han exhumat en aplicació de la llei de memòria democràtica, que estableix al Valle de Cuelgamuros només hi pot haver les restes de persones mortes a conseqüència de la Guerra Civil. Segons el govern espanyol l'exhumació suposa un pas més en el procés de resignificació del Valle, un cop el 24 de febrer del 2019 es va exhumar també les restes del dictador Francisco Franco. El procés d'exhumació ha començat abans de les 9 del matí quan membres de Patrimoni Nacional i personal del Valle han accedit a la Basílica. Posteriorment, han accedit al recinte una vuitantena de familiars de Primo de Rivera, que han participat en una homilia. Al voltant de la 1 del migdia, una comitiva amb un cotxe fúnebre ha sortit del recinte amb les restes del fundador de la Falange. Ha estat el primer punt en què s'han sentit crits a favor de Primo de Rivera. A les portes del Valle de los Caídos una vintena d'ultres han aixecat la mà al pas del cotxe fúnebre, i han fet visques a Espanya. Després la comitiva ha arribat al cementiri catòlic de San Isidro, on les restes han estat dipositades al costat de les dels familiars de Primo de Rivera, tal com havia demanat la família. Ha estat en aquest accés al cementiri de San Isidro on hi havia concentrades prop de 200 persones, algunes vestides amb la camisa blava de falangistes, que han tornat a entonar el 'cara al sol' i han fet gestos feixistes. Alguns han intentat trencar el cordó policial per accedir al cementiri, avui tancat al públic, i ha estat en aquest punt on s'ha produït un frec a frec amb la policia i on posteriorment s'han fet les detencions. Entre els assistents, Manuel Andarino, cap de la Falange i condemnat per l'assalt a la llibreria Blanquerna. També representants de la Fundación Francisco Franco. Malgrat els incidents, l'executiu espanyol s'ha mostrat satisfet d'un procés que s'ha negociat durant mesos amb la família, que va demanar de mutu propi a la Comunitat de Madrid i al prior del Valle de los Caídos fer l'exhumació i complir d'aquesta manera la llei de memòria democràtica.