La sequera està acabant amb la nostra alimentació. Els agricultors cada vegada estan més desesperats envers un clima que, tot i que, a molts els hi sembli agradable per la falta de fred i per la calor, a tots ens afecta de la mateixa manera. Sense pluges i sense aigua no hi ha alimentació saludable.

Els conreus s'han de mantenir, però malauradament si no comença a haver-hi pluges constants o intermitents, però sense que arribin a fer mal, serà molt difícil mantenir l'agricultura com a tradició i com a mitjà de la nostra alimentació, quedant així molts pagesos i les seves famílies sense feina i tota la població sense poder consumir fruites i verdures de forma constant o, encarint els preus i creant una forta demanda que no podrà ser suportada pel sector del consum i el benestar.

Els pròxims dies s'han anunciat temperatures màximes de fins a 40ºC a algunes comunitats autònomes d'Espanya, així doncs, la situació no pinta gens bé. El govern de Pedro Sánchez ha anat creant paquets i mesures urgents durant els últims temps per fer front a aquesta situació i avui, ha rebaixat en 1.807 milions d'euros els impostos dels agricultors i ramaders per tal de fer front a aquesta sequera tan severa que ens està perjudicant i no només als treballadors del camp.

Agricultors catalans i espanyols ja fa un parell de mesos que preveien aquesta situació i en feien difusió a través de diversos mitjans de comunicació. El govern ha reaccionat de forma immediata, però, tot i això, no sabem si serà suficient.

Les restriccions de l'aigua i de l'ús que se li està fent és determinant, tant per empreses com pels ciutadans. Ara més que mai hem d'evitar posar rentadores si no estan del tot plenes, hem d'evitar deixar l'aigua oberta per rentar els plats, les dutxes haurien de ser ràpides, les piscines, també estan quedant restringides per la falta de cabal als rius i a les presses.

El poble de Matalascañas està duent polèmica per la sequera

Les mesures que s'estan prenent sobre l'ús i el consum de l'aigua per la gravetat de la situació, sembla que a molts indrets no els hi importa gaire. Matalascañas és un d'aquests pobles on la polèmica està servida, ja que segons el periodista Carlos Alsina "están pensando en decirles a los agricultores que se busquen la vida porque no se puede cultivar... mientras sí va a seguir habiendo agua para ir a veranear a Matalascañas... una urbanización tolerada desde la Junta de Andalucía cuando gobernaba el PSOE". Aquesta va ser una part de la conversa entre Carlos Alsina i Patxi López, portaveu del PSOE en el Congrés.

Alsina: "Si hablamos de la situación en la que está Doñana, igual un poco de autocrítica debería hacer..."



Síguela la entrevista en directo en @MasDeUno — Onda Cero (@OndaCero_es) April 25, 2023

Les urbanitzacions d'alt nivell o les poblacions que viuen del turisme, es quedaran sense poder emplenar les seves piscines si la situació no canvia? Una polèmica que no només arriba a Andalusia, sinó que arriba a totes les comunitats autònomes perquè la calor ve fort i les mesures no seran suficients, si no acaba plovent.