El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que el consell de ministres aprovarà dedicar 1.300 milions d'euros en "reforçar encara més la Formació Professional". En un discurs en un acte del PSOE a Pamplona, Sánchez ha dit que el seu govern ja ha invertit fins ara 6.600 milions en l'FP i que els nous diners serviran per augmentar en 45.000 les aules de formació professional bilingues, crear 824 centres més de capacitació digital i 1.500 aules de tecnologia i emprenedoria. Sánchez ha afirmat que l'objectiu és que els alumnes surtin "amb totes les qualificacions per poder ser ocupats i, per què no, crear una empresa". "És on hi ha el futur", ha remarcat.

"PP i Vox són les dues cares de la moneda del negacionisme climàtic" "Estem creant més i millors llocs de feina, però no ens conformem. Podem crear-ne més", ha volgut deixar clar el president del govern espanyol. "I la millor eina és apostar per una FP de qualitat, com els països més avançats d'Europa. Per això vam aprovar la nova llei de l'FP i per això farem la major aposta per la FP que mai hagi fet cap govern", ha insistit Sánchez, que no ha desaprofitat l'ocasió per carregar contra PP i Vox. "Nosaltres gestionem millor l'economia que la dreta perquè obeïm l'interès general de la gent. A ells els hi deixem els insults", ha criticat el president espanyol, que igualment ha censurat els populars per la crisi de l'aigua al parc de Doñana. "Ara el PP critica inclús la Comissió Europea per donar suport a les sentències europees i a l'evidència científica", ha constatat Sánchez. "PP i Vox són les dues cares de la mateixa moneda: la del negacionisme climàtic. I contra això també hem de combatre políticament", ha disparat el president del govern espanyol, que ha estat acompanyat de la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, que opta a la reelecció el proper 28-M. Finalment, Sánchez s'ha referit a la flamant Llei de l'habitatge i l'ha volgut contraposar a la Llei del Sòl aprovada el 1998 pel PP. "Aquella llei només buscava el 'pelotazo' urbanístic, mentre que aquesta s'aprova pensant en convertir el que avui és un problema, l'habitatge, en un dret", ha conclòs el líder del PSOE.