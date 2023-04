Els nord-americans van gastar més diners en la compra legal de marihuana que en altres productes com la xocolata, els ous o la cervesa al llarg del 2022. Així ho assegura l’informe publicat per MJBizDaily, mitjà especialitzat en la indústria del cànnabis. «S’espera que la suma total de les vendes de cànnabis medicinal i per a ús d’adults als Estats Units arribi als 34.000 milions de dòlars el 2023», asseguren, xifra que suposaria un creixement del 12% interanual.

Segons aquest estudi, l’any passat, els habitants del país nord-americà van destinar més de 30.000 milions de dòlars a l’adquisició legal d’aquesta droga, una xifra molt per sobre dels 20.000 milions i 7,9 mil milions destinats respectivament a cervesa o xocolata.

Expansió del mercat

Les dades publicades per MJBizDaily estableixen també que el nombre de negocis dedicats a la venda de marihuana als EUA amb llicència superarà els 165.000 a finals d’aquest mateix any. Lluny d’acabar aquí, les previsions per a l’expansió d’aquest mercat de cara al futur són totalment optimistes: «S’afegiran més de 170.000 milions de dòlars en despeses addicionals a l’economia del país el 2028, gràcies a l’obertura i/o expansió de nous mercats mèdics i recreatius», declara Andrew Long, editor del MJBiz Factbook que es publica anualment.

Per posar en perspectiva les xifres registrades el 2022, el mitjà esmentat ha inclòs en l’informe una comparativa d’aquest mercat amb altres indústries de gran presència en territori nord-americà. Sectors com la venda de cotxes elèctrics (49.100 milions de dòlars) o tabac (52.700 milions de dòlars) se situen just per sobre del cànnabis. A dalt de tot d’aquest gràfic es troben els videojocs, les vendes dels quals freguen els 100.000 milions de dòlars.

Estat legal

Es pot destacar que, actualment, el consum de marihuana per a adults està legalitzat en 22 dels 50 estats del país, un nombre que ascendeix fins als 38 si a l’ús recreatiu s’hi afegeixen les finalitats mèdiques.