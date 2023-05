El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge que l’executiu avalarà fins al 20% en la compra de primer habitatges per a joves i famílies amb menors al seu càrrec. En un acte a Tenerife, Sánchez ha fet aquest anunci. El proper dimarts, el Consell de Ministres aprovarà una línia d’avals de l’ICO per cobrir fins al 20% de la hipoteca dels joves fins a 35 anys i amb ingressos de fins a 37.800 euros anuals. Aquest límit s’elevarà al doble si són dos els compradors d’un habitatge. En el cas de famílies amb menors a càrrec no hi haurà límit d’edat i el mateix límit d’ingressos. Hi haurà factors de millora en funció del nombre de fills. El límit d’ingressos s’augmentarà en el cas de famílies monoparentals.

Amb aquesta mesura, el govern espanyol pretén així que joves i famílies amb menors puguin pagar una entrada suficient per accedir a un habitatge de compra.