Es diu Enzo, té els cabells arrissats i els ulls marrons. Acaba de complir quatre mesos i va ser recollit aquest dilluns en San Fernando, a Cadis. És el nou fitxatge de la Guàrdia Civil per formar part del Servei Cinològic, la unitat canina, els agents K-9 o de quatre potes. El seu destí serà Madrid i allà rebrà entrenament que farà convertir-lo en especialista a detectar persones desaparegudes i tota classe de restes biològiques (sang, suor i semen).

Enzo segueix els passos del seu company, Dylan, agent K-9 que ha participat en desenes de les recerques criminals més importants dels últims anys. I del seu altre company, Junco, destinat en la mateixa unitat. Abans que ells va estar, també originari de San Fernando, Marley, investigador K-9 que va ser clau en la recerca del crim de la professora Laura Luelmo, entre altres casos.

Els agents K-9 de la Guàrdia Civil especialistes en restes biològiques estan col·laborant, entre altres, a tractar d'esclarir la mort d'Esther López a Traspinedo (Valladolid), l'assassinat de l'empresari Juan Miguel Isla a Manzanares (Ciudad Real) i la desaparició d'un immigrant africà anomenat Ibrahima Diouf a Villacarrillo (Jaén).

De San Fernando

L'Ajuntament de San Fernando va celebrar dilluns un acte en homenatge a aquests agents canins, al seu criador i cap de la Policia Local, Joaquín Fernández, i als guàrdies civils guies dels K-9 Juan Manuel Sánchez -actualment guia de Dylan- i David Ortega, que serà el futur guia d'Enzo.

Tots aquests agents canins segueixen els passos del pioner, el primer gran K-9 de la Guàrdia Civil, Elton, que va ser qui va obrir camí i va mostrar com havia de ser un gos especialista a detectar restes biològiques. Elton va ser qui va marcar el pou on estava el cadàver de Diana Quer, segrestada i assassinada per José Enrique Abuín, àlies El Chicle, a Galícia el 22 d'agost de 2016.