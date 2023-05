El govern fa èmfasi en remarcar que el sector agrícola és molt important per la població espanyola i que ha patit diverses situacions difícils, però que totes elles les han superat, com la crisi de la COVID-19, la crisi logística de 2021, els canvis en els costos i els mercats a conseqüència de la invasió d'Ucraïna el febrer de 2022, la qual, encara perdura. I a més a més, ara s'hi afegeix un escenari de sequera, altes temperatures i fenòmens climatològics extraordinaris.

L'adaptació del sector ha estat impressionant en totes les seves crisis, gràcies a tots els agents, juntament amb el suport públic i amb l'activació de noves polítiques i ajudes agràries com la PAC (Política Agrícola Comú). 2023-2027.

La baixada de la producció agrícola i ramadera, pot fer que els preus dels productes alimentaris pugin, tot i que, ja hem vist alguns productes amb increments

La guerra d'Ucraïna ha fet que pugin els costos de producció a conseqüència de l'augment dels preus de les matèries primeres per l'alimentació animal, pujant un 20% a l'inici de la guerra, i dels preus del combustible. La falta de pluja fa que les pastures no estiguin en condicions i hagin de gastar més en alimentació per la ramaderia, apujant així els preus finals, per fer front als costos de la producció.

L'any passat ja es van prendre mesures urgents per ajudar al sector agrari a conseqüència de les sequeres, a través del Reial Decret llei 4/2022, de 15 de març. L'any hidrològic 2021/2022 va acabar amb una precipitació inferior al 25%. I des de llavors, fins finals de març de 2023, la mitjana ha baixat a un 18% per al mateix període. La reserva hidràulica peninsular, a 3 de maig, se situa en un 49,6% i fa cinc anys estava en un 61,8% i si retrocedim el 2013, la reserva hidràulica estava al 68,7%.

La situació a Catalunya

L'any hidrològic 2022-2023 a la conca de l'Ebre s'ha caracteritzat per escasses aportacions en forma de pluja i neu i a més, amb les altes temperatures del mes de març ha produït l'evaporació de les reserves de neu amb les quals es comptava pels regadius. I a l'abril sí que hi ha hagut més pluges a la zona de muntanya, però tot i això, ha semblat més estiu que no pas primavera i això ha afectat de forma aguda la sequera.

La unitat territorial del Segre es troba en una situació d'emergència per escassetat de reserves d'aigua, amb un 12% en el sistema de regulació Oliana-Rialb. El canal de l'Urgell ha hagut de finalitzar la seva campanya de rec un mes després d'haver-la iniciat amb el tancament del seu canal principal, el qual depèn del riu Segre. Així doncs, la 'Presidència de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre' va declarar la situació exepcional per sequia extraordinària per la conca del Segre amb data de 26 d'abril de 2023.

Aquesta situació és l'episodi més greu des de fa 33 anys

El BOE ha publicat el Reial Decret llei 4/2023, amb data d'11 de maig de 2023, en la qual s'adopten mesures urgents en matèria agrària i d'aigües en resposta a la sequera i a l'empitjorament de les condicions del sector primari derivat del conflicte bèl·lic a Ucraïna i de les condicions meteorològiques, així com la promoció de l'ús del transport públic col·lectiu terrestre per part dels joves i la prevenció dels riscos laborals en episodis d'elevades temperatures.

Aquest Reial Decret llei s'ha creat per fer front a una situació que cada vegada es fa més evident i perillosa per a mantenir el benestar i la salut de la població. Les terribles sequeres, la falta de pluja i les reserves d'aigua mig buides han fet prendre un seguit de mesures extraordinàries per fer front a la situació actual i als pròxims mesos, que pel pronòstic, semblen bastant complicats.

Algunes de les mesures presses en el Reial Decret llei 4/2023 d'11 de maig de 2023

S'incrementa la subvenció d'ENESA (Entitat Estatal d'Assegurances Agràries O.A.) en les pòlisses contractades que tenen cobert el risc de sequera fins a arribar al 70% del cost de la prima.

(Entitat Estatal d'Assegurances Agràries O.A.) en les contractades que tenen cobert fins a arribar al S'aprova una subvenció directa pels productors de llet i carn en compensació a les pèrdues i a l'increment dels costos de producció , provocats per la guerra d'Ucraïna.

en compensació a les pèrdues i a , provocats per la Es fa una dotació d'uns 5.000 milers d'euros per compensar als titulars de les explotacions apícoles per la pèrdua d'ingressos, derivada de la disminució de la producció a conseqüència de la falta de pol·linització, entre altres factors.

per compensar als titulars de les per la pèrdua d'ingressos, derivada de la a conseqüència de la falta de entre altres factors. Una ajuda directa, concedida pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació als sectors agrícoles en compensació per l'increment dels costos de producció, entre altres i, derivats de la guerra d'Ucraïna i per l'impacte de la sequera.

El govern i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha apostat i continua apostant fort per aconseguir fer front a la precarietat que, actualment, està vivint el sector ramader i agrícola, però no només els està ajudant a ells, ja que, el seu malestar, pèrdues i neguit, arribarà a tota la població per pujada de preus, menys aliments, entre altres, si no es prenen mesures com les que està prenent actualment el govern de Sánchez.