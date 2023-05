El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès aquest dissabte al matí a garantir el dret a l'oblit oncològic a partir del juny. En una trobada amb representants d'associacions de lluita contra el càncer a Sevilla, Sánchez ha anunciat que l'executiu espanyol aprovarà una modificació legislativa que té com a objectiu que les persones que hagin superat un càncer fa almenys cinc anys "deixin de ser discriminats o deixin de patir condicions més costoses a l'hora de contractar productes o serveis com crèdits, assegurances o hipoteques". Així ho explica un comunicat del govern espanyol previ a l'acte de campanya del 28-M de Sánchez a la capital andalusa.

La iniciativa legislativa, de modificació d'un decret, estarà destinada a declarar nul·les totes les clàusules basades en els antecedents oncològics que excloguin o discriminin a l'hora de contractar productes o serveis.

També pretén evitar que es puguin tenir en compte els antecedents oncològics de l'assegurat per imposar condicions més costoses als contractes d'assegurances o establir, per primer cop, el dret a no declarar que s'ha patit càncer quan es vagi a contractar una assegurança vinculada a un préstec hipotecari.

Aquesta modificació beneficiarà aquelles persones que hagin finalitzat un tractament oncològic cinc anys abans de la data de subscripció del contracte, sense recaiguda posterior.

L'objectiu és que es pugui aplicar amb caràcter immediat i estigui en vigor al juny. A la reunió també hi ha participat el ministre de Sanitat, José Manuel Miñones.