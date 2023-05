El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), amb seu a Estrasburg (França), ha admès a tràmit una demanda del president d'ERC, Oriol Junqueras, en què denuncia que l'estat espanyol li va prohibir assistir a la sessió constitutiva del Parlament de Catalunya el desembre de 2017, mentre era en presó preventiva. El TEDH ha remès l'assumpte a l'estat espanyol perquè es posicioni sobre la demanda i altres qüestions procedimentals abans de l'1 de setembre.

Segons ha informat el partit, la demanda l'ha presentada l'advocat Andreu Van den Eynde i al·lega vulneracions de la llibertat d'expressió i del dret a les eleccions lliures, així com un abús de poder per part de les autoritats espanyoles, a les quals acusen d'haver impedit que Junqueras exercís de diputat. Són drets i llibertats recollides als articles 10 i 18 del Conveni Europeu de Drets Humans, així com al protocol número 1 de l'organisme.