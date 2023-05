Augmenten un 16% les víctimes de violència de gènere de més de 65 anys

En data de 30 d'abril, eren quasi 40.000 les víctimes més grans de 65 anys que formaven part de VioGén, un 16% més que en la mateixa data de l'any anterior. Aquestes 38.750 dones que estan sota el radar del sistema de seguiment policial d'Interior suposen quasi el 6% del total de 647.014 víctimes de totes les edats que l'integren.

La violència de gènere compta amb una infradenúncia del voltant del 70%, però aquest percentatge és més alt entre els grups d'edat més extrems: les noies menors d'edat i les dones de més de 65 anys. Amb tot, la conscienciació social i la confiança en les institucions que lluiten contra la violència masclista està augmentant, el que s'està traduint en un número més gran de denúncies, una tendència que es constata quan s'analitzen mes a mes les estadístiques de VioGén.

De les més de 38.000 víctimes d'edat avançada, els diferents cossos de policia de l'Estat tenien a l'abril 1.747 casos actius, amb seguiment policial: això vol dir que el sistema preveu que el maltractador pugui reincidir i la víctima estigui en risc. Si es compara la xifra amb el mes anterior (març), finals de 2022 i abril de l'any passat es pot veure la tendència a l'alça amb el número de casos de violència de gènere que impliquen a víctimes d'edat avançada i tenen seguiment. Els casos actius d'abril són un 1,8% superiors als de març, un 3,6% més elevats que a finals de 2022 i un 15,6% més alts que en el mateix mes de 2022.

D'aquests 1.747 casos actius, 13 tenien un nivell de risc alt; 152, mitjà; 664, baix i 918, desconegut. Un total de 37.667 casos estan inactius, però poden tornar-se a activar si es produeix qualsevol canvi en la situació de víctima o agressor. Els casos actius de víctimes més grans de 65 anys suposen un 2,26% del total de casos amb seguiment dels cossos policials.

Existeix cert paral·lelisme entre el nombre de dones grans incloses en el sistema VioGén, el 6%, i el percentatge de feminicidis per violència de gènere.

Des de 2003, 72 víctimes de més de 70 anys han sigut assassinades per les seves parelles o exparelles, com ara Maria Encarnación o María del Carmen. Són el 6% del total de les víctimes mortals, 1.198.

Segons un estudi de Creu Roja, aquestes víctimes, pel context que justificava maltractaments, suporten la violència durant tres, quatre i fins a cinc dècades. Pateixen discriminació per la seva edat i necessiten atenció especialitzada per verbalitzar la violència que pateixen.

Interior indica que a finals d’abril hi havia a Espanya un total de 77.213 casos actius de violència de gènere, la meitat dels quals implicant a víctimes amb fills menors a càrrec. D’aquests, 31 estaven a la categoria de risc extrem; 1.097 en risc alt; 11.364, mitjà; 33.548, baix i 31.173 van ser catalogats amb l’apartat de risc no apreciat.

A conseqüència, hi ha 9.023 menors en situació de vulnerabilitat i altres 1.128 nens en risc de ser agredit pel maltractador de la seva mare (4 en risc extrem, 111 alt i 1.013 mitjà). En aquestes situacions, Interior envia una diligència a la Fiscalia i als jutjats per alertar del risc.

Sis anys després, la Unió Europea ratificarà per fi el Conveni d’Istanbul, l’instrument internacional més important per lluitar contra les violències masclistes. Després d’eludir les crítiques dels països més reaccionaris, la UE fa un «pas històric» per les vides de dones i nenes. Faltava el vistiplau del Consell, on no hi havia unanimitat. Espanya va ratificar l’instrument el 2014, i la resta de països ho ha anat fent de forma individual. Com que diversos països s’oposaven a ratificar-lo (alguns països al·leguen inseguretat jurídica i Polònia amenaça de marxar), el Consell afirmava que calia unanimitat per tirar endavant aquest instrument. Finalment, el Tribunal de Justícia de la UE va avalar que es pogués ratificar amb una majoria qualificada. Aquest conveni és el primer instrument de caràcter vinculant en l’àmbit europeu en matèria de violència contra la dona i la violència domèstica i és el tractat internacional més ampli per fer front a aquesta greu violació dels drets humans. Té per objectiu prevenir, sensibilitzar, perseguir i judicialitzar totes les formes de violència contra dones i nenes, així com la protecció i reparació de les víctimes. Reconeix la violència física, psicològica i sexual, inclosa la violació; la mutilació genital femenina, el matrimoni forçat, l’assetjament, l’avortament forçat i l’esterilització forçada contra formes de violència contra les dones