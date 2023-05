El clima està sent aquest mes particularment devastador a Itàlia. Per segona vegada en poques setmanes, les pluges torrencials i els desbordaments de rius han impactat especialment sobre la regió d'Emília Romagna, al nord del país, on en algunes àrees va caure molta aigua en poques hores. Allà l'últim balanç és d'almenys cinc morts i diversos desapareguts, segons han informat les autoritats. Milers de persones a més han estat evacuades de les seves cases. I la pluja segueix sense donar treva.

🔴 #Maltempo #EmiliaRomagna, esondato il fiume Savio a #Cesena nella zona di via Roversano e via dei Mulini: segnalate persone bloccate sui tetti per l'alto livello dell'acqua, in atto sull'area operazioni di soccorso con l'elicottero dei #vigilidelfuoco [#16maggio 17:45] pic.twitter.com/UiRZ8CGU2r — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) 16 de mayo de 2023 La catàstrofe ha deixat escenes dramàtiques. A la ciutat de Cesena, prop de la cadena muntanyenca dels Apenins, diverses persones van romandre en les últimes hores en els sostres de les seves cases i van escapar nadant per carrers reconvertits en rius. Una dona i la seva nena petita fins i tot van haver de ser salvades pels seus veïns, que les van arrossegar a la força entre fang i aigua després del desbordament del riu Savio. Escenes semblants també es van produir en la petita localitat de Castrocaro Terme, on els bombers van haver d'usar un helicòpter per rescatar a dos nens i els seus pares. Per part seva, la direcció de la Fórmula 1 ha anunciat la suspensió del Gran Premi que havia de disputar-se diumenge que ve a la ciutat d'Imola per motius de seguretat. Això després que el dimarts fossin evacuades les instal·lacions de l'Autódromo Enzo i Dino Ferrari. Culpa de la sequera Les ciutats afectades són moltíssimes. A més de les esmentades, entre les més colpejades estan Bolonia, Forlì, Rimini, Ravenna, Capocolle di Bertinoro i Riccione, on fins i tot es va inundar un dels centres d'urgències d'un hospital de la localitat. Amb això, la circulació en diversos trams de l'autopista A14, així com la dels trens regionals, ha estat suspesa. El nou esdeveniment atmosfèric extrem es produeix poques setmanes després d'un episodi similar al començament de mes. En aquests dies, la inundació provocada pel riu Lamone, juntament amb els altres afluents adjacents que també van desbordar, va provocar que les autoritats regionals demanessin la declaració de l'estat d'emergència en tota la regió. L'amenaça a més és ara que el mal temps s'acarnissi amb altres regions, com la pròxima Piamonte. I paradoxalment la culpa seria també de les sequeres que han danyat els terres, amb la conseqüència que ara no estan absorbint l'aigua que cau. Segons les dades difoses, en 24 hores, es van produir 16 tempestes violentes a Emília Romagna i quatre en Las Marcas.