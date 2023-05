Miracle a Colòmbia. Després de 17 dies a la selva amazònica, quatre nens indígenes desapareguts després d’un accident d’avioneta van ser trobats vius, va anunciar el president Gustavo Petro aquest dimecres.

Es tracta de tres menors de 13, 9 i 4 anys i un nadó d’11 mesos que estaven perduts des de l’1 de maig, quan l’aeronau en la qual viatjaven es va precipitar aparentment per una fallada mecànica.

«Després d’àrdues tasques de recerca de les nostres Forces Militars, hem trobat amb vida els quatre nens que havien desaparegut per l’accident aeri [...] Una alegria per al país», va indicar el mandatari colombià a Twitter.

Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 17 de mayo de 2023

Liderades per militars, les tasques de recerca van trobar els cossos de tres morts en l’accident, inclosos el pilot i la mare dels quatre germans de l’ètnia huitoto.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de MAGDALENA MUCUTUY VALENCIA, indígena Muinane, de la comunidad Puerto Sábalo, quien falleció en medio del accidente aéreo entre Caquetá y Guaviare. Extendemos nuestras más sinceras condolencias y acompañamos en su dolor a sus familiares pic.twitter.com/BNhhgSAk4h — OPIAC (@OPIAC_Amazonia) 17 de mayo de 2023

Més de 100 soldats amb gossos rastrejadors seguien la pista dels menors i caminaven per la selva entre els departaments del sud de Guaviare i Caquetá, on va quedar l’avioneta amb la part frontal destruïda.

Petro no va informar on van ser rescatats els nens ni cap altre detall de la seva experiència mentre estaven perduts. L’Exèrcit no s’ha pronunciat sobre el rescat.

En un comunicat la companyia Avianline Charters’s, propietària de l’aeronau accidentada, va assegurar que un dels seus pilots a la zona de recerca va ser informat sobre la troballa dels nens que «estaven sent transportats en llanxa riu avall i que tots estaven vius».

No obstant, també va indicar que «no hi ha res confirmat oficialment» i que els menors podrien estar a mig camí a causa de tempestes elèctriques a la zona que dificulten la navegabilitat del riu.

Durant les operacions de rescat els soldats havien trobat un «refugi construït de manera improvisada amb pals i branques», per la qual cosa sospitaven que almenys hi havia un sobrevivent.

Unes tisores, gomes de cabell, sabates, roba i un biberó ubicats al mig de branques de la selva van servir com a indici per als uniformats.

Se intensifica búsqueda de los cuatro menores de edad extraviados en selvas de Caquetá, luego del hallazgo de nuevas pistas que podrían dar indicios sobre su paradero.

Los uniformados encontraron unas tijeras y unas ‘moñitas’ que usualmente emplean las mujeres para sujetar el… pic.twitter.com/TDRuEC6shh — Mindefensa (@mindefensa) 17 de mayo de 2023

Per terra i aire

Arbres gegants de fins a 40 metres, animals salvatges i fortes pluges dificultaven la recerca.

La Força Aèria es va sumar a la denominada operació Esperança amb tres helicòpters que van sobrevolar durant dies la selva espessa.

#LoÚltimo | En desarrollo de la operación humanitaria para localizar la aeronave Cessna 206, desaparecida desde el pasado 01 de mayo, en la profunda selva entre #Caquetá y #Guaviare, nuestras Fuerzas Especiales mantienen la búsqueda de los siete ocupantes. (1)#SiempreFirmes pic.twitter.com/Id4X6nIEwc — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) 15 de mayo de 2023

Un portava un altaveu «capaç de cobrir una àrea de prop de 1.500 metres» amb un missatge gravat per l’àvia dels menors. En llengua huitoto, la dona indicava als seus nets que els estaven buscant i els demanava no continuar avançant per la selva.

Les autoritats no han informat les raons del vol de la família aborigen. Segons la premsa local el setè passatger era un líder d’aquesta comunitat.

En aquesta regió de difícil accés per riu i sense carreteres els pobladors solen viatjar en vols privats.

Segons l’Organització Indígena de Colòmbia (ONIC), els huitotos viuen en «harmonia» amb les condicions hostils de l'Amazònia i conserven tradicions com la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits silvestres.

El pilot va reportar problemes al motor de l’aeronau minuts abans del sinistre, d’acord amb el cos oficial d’atenció de desastres.