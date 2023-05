El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat per sorpresa aquest dilluns que el seu executiu celebrarà un Consell de Ministres per dissoldre les Corts i convocar unes eleccions generals que se celebraran el 23 de juliol. Segons Sánchez, els resultats de les eleccions del 28M, on el PSOE ha perdut gran part del seu poder territorial i el PP s'ha imposat en nombre de vots, exigeixen "una clarificació sobre la voluntat dels espanyols, les polítiques del govern espanyol i les forces polítiques que han de liderar aquesta fase". "El millor és que els espanyols prenguin la paraula", ha sentenciat.

Sánchez ha fet l'anunci en una declaració institucional prèvia a l'executiva del PSOE prevista per les 12h. El president espanyol ha anunciat que ha comunicat a Felip VI la decisió de convocar un Consell de Ministres aquesta mateixa tarda de dilluns per dissoldre les Corts i convocar les eleccions el 23 de juliol. La convocatòria formal de les eleccions es publicarà al BOE aquest dimarts.

Segons Sánchez, ha adoptat aquesta decisió en vista de les eleccions d'aquest diumenge, que tenen com a conseqüència que "magnífics presidents autonòmics i alcaldes es veuran desplaçats amb una gestió impecable, malgrat que molts d'ells han vist incrementat el seu suport" a les urnes. A més, ha recordat, "nombroses institucions passaran a ser administrades per majories conformades pel PP i per Vox".

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, ha comunicado al jefe del Estado su decisión de convocar un Consejo de Ministros esta tarde, para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de elecciones generales.



Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. pic.twitter.com/LU7WI7fEze — La Moncloa (@desdelamoncloa) 29 de mayo de 2023

Sánchez ha admès que el resultat de les eleccions d'aquest diumenge tenen un abast que "va més enllà" del poder autonòmic i municipal. "Assumeixo en primera persona els resultats i crec necessari donar una resposta i sotmetre el nostre mandat democràtic al mandat popular".

"Espanya està a punt de superar una etapa de crisi derivada de l'emergència de la covid-19, de la guerra d'Ucraïna, i encara una senda de creixement, de creació d'ocupació i de cohesió social, i a aquestes alçades de la legislatura el govern ha tirat endavant les grans reformes compromeses al discurs d'investidura, al programa de govern i al nostre acord amb la Comissió Europea". A més, segons Sánchez, a Espanya li toca la presidència de torn de la Unió Europea.

"Totes aquestes raons exigeixen una clarificació sobre la voluntat dels espanyols, sobre les polítiques que ha d'aplicar el govern de la nació, i sobre les forces polítiques que han de liderar aquesta fase".

"Només hi ha un mètode infal·lible per solucionar aquests dubtes, que és la democràcia, i per tant crec que el millor és que els espanyols prenguin la paraula i es pronunciïn per definir el rumb polític del país", ha conclòs.