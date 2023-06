«Acabar amb l’estigma», «millorar la recopilació de dades» i utilitzar la ciència per a estudiar fenòmens que, fins ara, es consideren inexplicables. Aquestes són les tres idees que més s’han repetit durant la primera trobada pública del panell d’experts independents que la NASA ha designat per a aprofundir en l’estudi dels enigmàtics objectes voladors no identificats. «El nostre objectiu no és llançar respostes sobre la naturalesa d’aquests esdeveniments, sinó proporcionar un full de ruta per a estudiar-los de la manera més científica possible», explica l’astrofísic David Spergel, un dels científics que ha liderat aquest panell. «Necessitem separar les especulacions dels fets. Les evidències de la ficció», afegeix l’expert.

Ahir es va poder presenciar un petit avançament d’un informe que, si tot va bé, es publicarà a la fi del mes de juliol. En aquest document, 16 experts de diferents disciplines i àmbits professionals presentaran una sèrie de recomanacions per a millorar l’estudi d’aquests enigmàtics fenòmens. «Moltes de les dades que tenim sobre albiraments d’ovnis són incomplets, inconsistents o amb escassa documentació. Necessitem millorar la recollida d’informació per a poder dur a terme recerques científiques de qualitat i entendre de què es tracta», afirma Federica Bianco, una de les científiques que ha col·laborat en aquest treball.

Segons han avançat els experts, en aquest nou «full de ruta» per a l’estudi dels ovnis s’inclouran recomanacions com, per exemple, millorar la recopilació d’imatges d’alta qualitat d’aquests albiraments («els enregistraments dels telèfons mòbils tenen un valor molt limitat a causa de la resolució de les càmeres», adverteix l’informe), utilitzar tant els satèl·lits d’observació de la Terra com a instruments científics d’última generació per a millorar la recollida de dades, revisar els casos fins ara arxivats i crear aliances internacionals amb altres institucions per a avançar en l’estudi d’aquests fenòmens.

Observacions inexplicables

Un dels principals problemes sobre el qual han advertit els experts és la falta de dades fiables per a entendre aquests fenòmens. Sobretot perquè, fins ara, la gran majoria d’albiraments s’han reportat de forma aïllada, amb diferents paràmetres i sense massa dades per a corroborar les històries. «Hem de trencar l’estigma tant en la comunitat científica com en la societat sobre aquest debat», reclama Donen Evans, responsable de missions científiques de la NASA. «Aprofundir en l’estudi d’aquests fenòmens ens brinda una oportunitat única per a expandir el nostre coneixement del món que ens envolta, entendre l’inexplicable i, sobretot, adonar-nos de què està ocorrent en el nostre espai aeri», insisteix.

En els últims 30 anys, segons dades del Pentàgon, s’han detectat prop de 800 albiraments d’objectes voladors no identificats al voltant del món. En la majoria de casos, aquests objectes s’han detectat a l’altura dels avions. Segons Sean Kirkpatrick, portaveu del Pentàgon, en la gran majoria de casos s’ha pogut trobar una explicació convincent per a aquests esdeveniments (entre les quals s’inclouen fenòmens atmosfèrics naturals o detecció de tecnologia militar). Només hi ha entre un 2 i un 5% dels casos que continuen classificats com a «anòmals» i dels quals, ara com ara, no podem testificar l’origen.

«No tenim cap evidència concloent sobre l’origen extraterrestre d’aquests fenòmens», afegeix l’astrofísica Nadia Drake, una de les expertes d’aquest panell independent, en relació a un dels interrogants més repetits sobre l’estudi dels ovnis. L’existència de vida alienígena queda, ara com ara, descartada.