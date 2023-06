El Partit Popular i Vox han votat en contra al Parlament Europeu d'una proposta per penalitzar les empreses que afavoreixin l'explotació i el treball infantil. La polèmica votació s'ha produït quan s'ha presentat un text perquè les companyies identifiquin i, quan sigui necessari, previnguin, acabin o mitiguin l'impacte negatiu de les seves activitats sobre els drets humans i el medi ambient, com ara el treball infantil, l'esclavatge, l'explotació laboral, la contaminació, la degradació ambiental i la pèrdua de biodiversitat.

El Ple del Parlament Europeu ha donat suport aquest dijous a pressionar aquelles empreses que no respectin els drets humans o el medi ambient amb sancions i multes que van des de mesures com "anomenar i avergonyir" fins a retirar del mercat els productes d'una empresa o imposar multes d'almenys el 5% de la facturació mundial neta.

El text, adoptat amb 366 vots a favor, 225 en contra i 38 abstencions, estableix la posició negociadora del Parlament, per la qual cosa ara poden començar les negociacions amb els Estats membres sobre el text final de la legislació.

Les noves normes s'aplicaran a les empreses amb seu a la Unió Europea, independentment del seu sector, inclosos els serveis financers, amb més de 250 empleats i una facturació mundial superior a 40 milions d'euros, així com a les empreses matrius amb més de 500 empleats i una facturació mundial superior a 150 milions d'euros.

Prohibir la contractació pública a la UE

També s'inclouran empreses extracomunitàries amb una facturació superior a 150 milions d'euros, si almenys 40 milions es van generar en territori comunitari i per a aquelles empreses no pertanyents a la Unió que no compleixin les normes, les sancions contemplen que es prohibeixi la seva contractació pública a la UE.

Les empreses han d'implementar un pla de transició per limitar l'escalfament global a 1,5° i en el cas de grans empreses amb més de 1.000 empleats, el compliment dels objectius del pla tindrà un impacte en la retribució variable d'un conseller (fe bonus).

Les noves regles també exigeixen que les empreses es comprometin amb les persones afectades per les seves accions, inclosos els activistes ambientals i de drets humans, introdueixin un mecanisme de queixes i supervisin periòdicament l'eficàcia de la política de diligència deguda.

Els eurodiputats han donat suport que les companyies identifiquin i, quan sigui necessari, previnguin, acabin o mitiguin l'impacte negatiu de les seves activitats sobre els drets humans i el medi ambient, com ara el treball infantil, l'esclavatge, l'explotació laboral, la contaminació, la degradació ambiental i la pèrdua de biodiversitat.

A més, hauran de monitorar i avaluar l'impacte dels seus socis de la cadena de valor, inclosos no només els proveïdors, sinó també les àrees de venda, distribució, transport, emmagatzematge o gestió de deixalles o, altrament, seran responsables dels danys i perjudicis i poden ser sancionades per les autoritats nacionals de supervisió.

Segons el text adoptat, les noves obligacions s'aplicarien als 3 o 4 anys en funció de la mida de l'empresa i les més petites podran endarrerir un any més l'aplicació de les noves normes.

europa press