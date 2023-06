Els gairebé 4.000 habitants de Sabiote difícilment oblidaran les Festes Medievals de 2023. En aquesta localitat de la província de Jaén, la Guàrdia Civil investiga un succés impactant i escandalós que ha fet saltar les alarmes i ha posat en marxa un dispositiu de cerca dels culpables. Els propietaris d'una nau agrícola van marxar durant el cap de setmana festiu al poble (5 al 7 de maig) i, a la seva tornada, van trobar una desagradable imatge. Segons publica el diari Ideal, la policia es troba en plena investigació per trobar els culpables de la mort violenta de 15 gallines, que anteriorment van ser violades via anal segons les lesions que presentaven els cossos.

Van ser uns familiars encarregats de donar menjar als animals davant l'absència dels propietaris els que es van trobar a la finca un escenari terrible que mai oblidaran. Les gallines estaven mortes distribuïdes per la finca, algunes encara agonitzaven, i totes tenien la zona posterior desplomada. Segons informa el mateix diari, hi havia alguna a punt de tenir pollets. Tan sols un gall va sobreviure a tal barbàrie.

Més gallines

La situació grotesca es va repetir al cap d'uns dies quan alguns veïns van trobar no gaire lluny més gallines mortes amb signes de violència. Fins i tot, un d'aquests animals va ser penjat en una branca. Les fonts policials indiquen que anteriorment ja s'havien trobat animals que havien patit maltractament en altres propietats.

Entrada per la teulada

Els propietaris van afirmar a la Guàrdia Civil que "no tenen enemics" a la població que puguin ser sospitosos d'haver comès aquest crim contra uns "animals indefensos". "Anaven a fer mal i divertir-se. No han d'estar bé del cap o no estaven en bones condicions", van lamentar a la Benemèrita.

Els primers indicis dels agents encarregats de la recerca indiquen que els responsables del crim van entrar a la instal·lació per la teulada, trencant una xapa pel que tot indica que són joves àgils. A més, van sortir pel mateix lloc sense haver-se emportat res de valor malgrat que a la propietat material hi havia material agrícola que es ven a bon preu en el mercat.