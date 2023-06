Els tres nens i el nadó desapareguts a la selva l'1 de maig passat després que l'avioneta en què viatjaven amb tres adults va patir un accident que va posar fi a la vida del pilot i dels dos acompanyants més grans han estat trobats vius, segons ha confirmat el president de Colòmbia, Gustavo Petro.

Petro ha celebrat la notícia al seu compte de Twitter: "Una alegria per a tot el país! Han aparegut amb vida els 4 nens que estaven perduts fa 40 dies a la selva colombiana".

"Les comunitats indígenes que ajudar en la recerca i les Forces Militars han localitzat els nens, 40 dies després. Estaven sols. Ells sols s'han convertit en un exemple de supervivència total que quedarà per a la història. Aquests nens són avui els nens de la Pau" , ha explicat el líder colombià en una roda de premsa.

També ha afegit que "es verificarà l'estat de salut dels quatre menors d'edat" i que atendran "el consell dels metges", ja que poden patir problemes després de tant temps a la selva sense una bona alimentació.

El ministre de Defensa Nacional de Colòmbia, Iván Velásquez Gómez, ha anunciat que els menors "han estat estabilitzats per l'equip mèdic de combat i traslladats a un l'hospital militar".

Amb els nens no hi era el gos de rescat, Wilson, que ha estat clau per a la troballa, però que segueix desaparegut. Per això, moltes persones s'ha bolcat a les xarxes socials per demanar al president que segueixi la recerca.

Els menors -de 13, 9, 4 i 1 anys- viatjaven amb la seva mare i un altre acompanyant en una petita aeronau que va patir un accident quan sobrevolava el departament de Caquetá (sud), en una zona selvàtica. Les autoritats van localitzar unes setmanes després els cossos dels tres adults, però també van trobar indicis que els nens seguien amb vida.

Segons les investigacions, recollides per l'emissora Caracol Radio, el pilot va avisar per ràdio d'una fallada al motor de l'avioneta, i poc després hauria aterrat sobre les copes dels arbres, caient l'aeronau a terra amb violència i quedant semisoterrada de forma vertical a terra.