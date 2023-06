L'exprimera ministra Nicola Sturgeon ha estat detinguda aquest diumenge, segons avança la cadena britànica BBC. La policia escocesa ha confirmat la detenció d'una dona de 52 anys "com a sospitosa en relació amb la investigació en curs sobre les finances del Partit Nacional Escocès". Sturgeon, de 52 anys, està sent interrogada pels detectius de la policia. El seu marit, Peter Murrell, va ser arrestat a principis d'abril per les autoritats, que estarien investigant si les donacions que va rebre l'SNP per fer campanya pel referèndum d'independència es van utilitzar per cobrir despeses ordinàries de la formació, segons van apuntar mitjans locals. Poc després també va ser detingut el tresorer del partit, Colin Beattie, pel mateix cas.

Nicola Sturgeon va dimitir com a primera ministra d'Escòcia a mitjans de febrer al·legant motius personals. El seu espòs, president de l'SNP, ho va fer unes setmanes després per una polèmica sobre el nombre d'afiliats al partit.