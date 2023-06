La policia britànica ha detingut aquest dimarts a la ciutat anglesa de Nottingham un home pel presumpte assassinat de tres persones en una operació que s'ha desenvolupat de matinada i ha portat les forces de seguretat a tallar el trànsit a diversos carrers.

Les autoritats han rebut el primer avís al voltant de les 4 de la matinada (hora local), després de la troballa de dos cadàvers al carrer. Poc després, hi ha hagut una segona alerta en la qual s'advertia que una furgoneta havia provat d'atropellar tres persones, segons un comunicat de la policia.

Posteriorment, s'ha localitzat un tercer cos. "Creiem que els tres incidents estan relacionats", ha explicat la responsable policial Kate Meynell, en un comunicat per informar d'un succés "horrible i tràgic".

La policia ha detingut un home de 31 anys com a presumpte autor dels fets, si bé no han transcendit més detalls sobre les circumstàncies o el possible mòbil. "La investigació està en una fase inicial i un equip de detectius treballa per saber què ha passat", ha assenyalat Meynell.