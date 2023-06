Des de cadell va viure i es va entrenar amb militars per al rescat de persones. Wilson, el gos protagonista de la troballa dels quatre nens a la selva colombiana, es va extraviar durant la cerca i ara inunda les xarxes socials amb missatges d'afecte. #VamosPorWilson, #FaltaUno, #WilsonHeroeNacional són algunes de les etiquetes que es multipliquen en les converses virtuals.

Lesly (13 anys), Soleiny, (9) Tien (5) i Cristin (1) es recuperen en un hospital militar de Bogotà després de 40 dies de penúries en la selva de l'Amazones i un accident d'avioneta l'1 de maig en el qual van ser els únics supervivents.

Però "la cerca no ha finalitzat", insisteix l'Exèrcit. En els departaments del Guaviare i Caquetá més de 70 militars treballen sense descans per trobar a Wilson, un pastor belga malinois de sis anys que es va perdre fa dues setmanes en l'espessa vegetació mentre buscava als germans.

Aquest tipus de gossos s'entrenen en binomis, on se'ls assigna un únic "guia" militar que els acompanyarà al llarg de la seva vida en diferents operacions. Cristian David Lara, la dupla de Wilson, roman a la selva per intentar donar amb ell.

"Ell no ha volgut sortir de l'àrea fins a trobar el seu gosset, aquests binomis generen un llaç per a tota la vida", va dir un responsable de l'Exèrcit al diari El Espectador.

Quan una quadrilla militar va trobar l'avioneta destruïda, tres adults morts, però cap dels nens que anaven com a passatgers, va començar una espectacular operació de cerca per trobar els germans huitoto des de mitjan maig.

Més d'un centenar de soldats i indígenes, acompanyats de gossos rastrejadors, es van desplegar en una regió on habiten jaguars, serps verinoses i altres depredadors perillosos.

Wilson va trobar el biberó del nadó Cristín entre l'espessa vegetació i a gairebé quatre quilòmetres de distància de lloc de l'accident. Els militars també van trobar fruites mossegades, bolquers, refugis improvisats, unes tisores i petjades. Indicis que mantenien l'esperança de la tropa a trobar-los amb vida.

Estamos unidos para recuperar de la selva a nuestro comando canino Wilson y traerlo de regreso.



¡La #OperaciónEsperanza de @FuerzasMilCol no finaliza hasta encontrarlo!#VamosPorWilson pic.twitter.com/jcTFhgQwqS — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) 13 de junio de 2023

Però fa dues setmanes, "a causa de la complexitat del terreny, la humitat i les adverses condicions climàtiques (Wilson) s'hauria desorientat", va informar l'Exèrcit en un butlletí.

No obstant això, diverses pistes apunten al fet que el gos podia haver estat el primer a trobar als nens, com semblen indicar petjades de l'animal al costat de les dels menors.

"Wilson és un gos, però és el nostre comando. Jo diria que va ser el primer que va trobar als nens", va sostenir Sánchez aquest dimarts.

Enmig del prolongat conflicte colombià, més de disset mil gossos han estat entrenats per l'Exèrcit en diferents especialitats: detecció de substàncies i explosius, desminatge, cerca i rescat de persones, entre altres labors.

Els nens i Wilson

El 8 de juny, un dia abans de la troballa dels nens, l'Exèrcit va informar que Wilson s'havia perdut a la selva. "Mai s'abandona a un company caigut en el camp de combat. Avança la #OperaciónEsperanza en la cerca del nostre caní Wilson, que fent rastreig i en el seu afany de trobar els nens s'allunya de les tropes i es perd", va indicar la institució a Twitter. Després de l'eufòria del rescat dels menors, centenars d'usuaris a les xarxes socials van demanar no oblidar el gos.

Lesly i Soleiny, les germanes majors, van fer un dibuix en el qual es veu un gos enmig d'arbres, al costat d'un riu i porta escrit en negre el nom de "Wilson". Un altre indici que alimenta la hipòtesi que els menors van estar amb l'animal.

Mientras nuestro Comandante #GeneralGiraldo, visitaba y recibía reporte del avance de salud de los pequeños que se recuperan en el @HOMILCOL, y les entregaba algunos detalles; Lesly y Soleiny le entregaron unos dibujos hechos por ellas para él amigo de Wilson. (1) pic.twitter.com/fsU0ZBb2os — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) 12 de junio de 2023

Astrid Càceres, directora de l'entitat estatal que vetlla pels drets dels nens, va assegurar el dissabte que els menors parlen d'un gos. Lesly "ens va explicar (...) del gosset que se'ls va perdre, que no saben on va quedar i que els va acompanyar una estona", va manifestar la funcionària.

A més de la vegetació hostil i els animals salvatges, a l'Amazones hi ha presència de rebels que es van apartar de l'acord de pau entre la guerrilla de les FARC i el govern el 2016. Segons el general Sánchez, Wilson no portava GPS per evitar que "l'enemic" el situés a la zona.