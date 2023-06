L'albirament de balenes és una experiència inoblidable que es pot gaudir en diferents indrets del món i, alhora, un gran atractiu per als turistes. No obstant això, és important tenir en compte les recomanacions dels experts per evitar possibles accidents, perquè les balenes són animals pacífics i tranquils, però també salvatges. L'any passat, es va viralitzar un vídeo a les xarxes socials de la platja de San Luís Obispo, els Estats Units, on una balena es va empassar dos turistes que practicaven caiac.

El vídeo, difós a través de Twitter, mostra com aquestes joves gaudien del mar i el sol, quan van ser empassades pel cetaci. Per sort, la balena les va escopir i els turistes van resultar il·lesos davant les mirades atònites de tots els que es trobaven presenciant aquell moment. Les víctimes, Julie i Liz, van comentar l'esgarrifós moment viscut en diversos mitjans locals. Una d'elles va explicar: "No pensàvem que estàvem tan a prop, però definitivament estàvem en una zona en la qual no hauríem d'haver estat, així que vam aprendre la nostra lliçó". L'altra noia va agregar: "Ens van dir: Estaves a la boca de la balena! Però en aquell moment no teníem ni idea, només ens en vam adonar quan vam veure el vídeo més tard". Encara que aquests fets van passar l'any 2022, recentment, s'ha tornat a viralitzar el vídeo, que ja ha acumulat més d'un milió de reproduccions. Alguns usuaris fan al·lusió al succés de manera bromista, comparant el succés amb una pel·lícula Disney: "Era el live action de Pinotxo" o "La balena només volia una mica de turisme gastronòmic, però la seva carn era massa salada.". També hi ha qui ha volgut posar l'accent en la importància de respectar l'ecosistema d'aquests animals i mantenir una distància prudent.