PP i Vox van tancar dimecres un acord programàtic per governar en coalició a la Generalitat Valenciana i que fixa també el repartiment de carteres. Excepte un canvi d'última hora, la ultradreta tindrà dues conselleries i amb una vicepresidència amb gestió, que serà per al torero Vicente Barrera. Tres departaments en total més la presidència de les Corts, amarrada dimarts. Si es compleix la promesa del PP d'un Consell amb deu departaments, el PP es quedaria amb sis i Presidència. El pacte s'anuncia avui.

La via llampec ha continuat activada i segons publica el diari Levante del mateix grup editorial que Diari de Girona, a primera hora de la tarda es va tancar un acord sobre un document de 50 punts que serà presentat aquest dijous. El repartiment de conselleries contempla, segons havia avançat abans el futur president valencià Carlos Mazón, Educació per al PP. Aquesta conselleria contenia fins ara també Cultura i Esport. La primera branca passarà ara a la vicepresidència de Vox i serà gestionada per Barrera.

Nascut a València el 29 de juliol de 1968, Vicente Barrera va créixer en un entorn on el seu pare, Leopoldo, intentava mantenir-lo allunyat del món dels toros. Tot i això, la seva passió va ser irresistible. Va ser als voltants de la majoria d'edat quan va assistir al seu primer espectacle taurí i, finalment, mentre estudiava Dret a la universitat, va decidir enfundar-se el vestit de llums.

La seva carrera taurina: una ascensió meteòrica i moments memorables

Després de captivar als crítics durant la seva etapa com a noviller, Vicente Barrera va aconseguir la seva alternativa com a matador de toros l'estiu de 1994 a València. La cerimònia va ser conduïda per l'incomparable Curro Romero, amb Miguel Báez "El Litri" com a testimoni. Aquest esdeveniment marcaria l'inici d'una carrera impressionant, plena de faenes aclamades i reconeixement del públic. La seva habilitat i valentia dins de la plaça de toros li van valer una gran reputació i el respecte de tot el món taurí. Va exercir durant 17 anys.

Un cop tallada la cueta, Vicente Barrera va decidir explorar el món de la política. En 2008, es va unir al Partit Popular (PP), compartint fins i tot actes amb l'aleshores president de la Generalitat, Francisco Camps. No obstant això, quatre anys més tard, Barrera va seguir el seu propi camí i va abandonar el PP per coquetejar amb UPyD (Unió, Progrés i Democràcia), el partit desaparegut liderat per Rosa Díez, tot i que finalment no s'hi va afiliar.

A Vox, des de 2018

No va ser fins al 2018 que va trobar el seu lloc a la política en unir-se a Vox, un partit que va considerar necessari per a Espanya en aquell moment. Amb Vox, va continuar la seva formació política com a "novillero" a Ontinyent, exercint el càrrec de coordinador de zona.

La seva alternativa a la política va arribar el 2019, ocupant el desè lloc a la llista per a l'Ajuntament de València. Va repetir com a candidat en les últimes eleccions de maig, aquesta vegada com a número set. El seu protagonisme va anar en augment, participant activament en les negociacions a les Corts, formant part de la terna negociadora amb Carlos Flores i Ignacio Gil Lázaro.