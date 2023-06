Entre 70 i 96 hores. Aquest és el temps que la Guàrdia Costanera dels Estats Units calcula que té de marge en la seva carrera contra el rellotge per localitzar amb vida als ocupants del ‘Titan’, el submarí amb cinc persones a bord que va desaparèixer el diumenge en aigües de l'Oceà Atlàntic una hora i 45 minuts després d'iniciar la seva immersió cap a les restes del ‘Titanic’.

Així ho ha explicat en una roda de premsa a Boston aquest dilluns el contraalmirall John Mauger, portaveu de la Guàrdia Costanera. Les seves paraules i el seu to expressaven una sensació d'emergència, unes complexitats logístiques i un repte com és aquesta operació de rescat amb característiques. Els equips de rescat no saben si el submergible ha sortit a la superfície o segueix sota les aigües.

“És una àrea remota i és un repte conduir la cerca allà però estem desplegant tots els actius disponibles per assegurar que podem localitzar la nau i rescatar a la gent a bord”, ha dit Mauger. “Fem tot el que podem”, ha insistit en un altre moment de la compareixença davant la premsa.

Les 96 hores són el temps màxim per al qual segons OceanGate Expeditions, la companyia que organitza les expedicions turístiques, està dotat el ‘Titan’ en termes d'oxigen i altres capacitats de supervivència per respondre en cas d'emergència. Atès que el submergible va perdre contacte el diumenge amb el ‘Polar Prince’, el vaixell en el qual es realitza el viatge des de St. Johns, a Terranova, fins a la zona d'enfonsament del ‘Titanic’, a uns 600 quilòmetres de la costa, aquestes capacitats podrien haver-se reduït ja a les 70 hores de les quals parlat aquest dilluns el contraalmirall Mauger.

Cerca a la superfície i sota l'aigua

El marge horari intensifica la pressió per a una operació ja de per si mateix enormement complexa, en la qual ni tan sols s'ha pogut determinar encara si el ‘Titan’ va sortir d'alguna manera a la superfície després de perdre el contacte o si segueix submergit.

De moment les autoritats treballen amb les dues possibilitats. Als dos avions C130 desplegats inicialment pels Estats Units per a fer reconeixement aeri visual i amb radars s'ha sumat un altre de la Guàrdia Nacional que ha enlairat des de Nova York. El Canadà també ha enviat un C130, així com una aeronau P8 que té capacitats per a cerques submarines.

El 'Polar Prince' està col·laborant des de la superfície i Mauger ha anunciat que en els pròxims dos dies se sumaran “més actius de superfície”, vaixells que podran aportar alhora capacitats per a cerques sota l'aigua.

A més, les autoritats estan en contacte amb vaixells comercials que operen a l'àrea, i s'espera que en els pròxims dies se sumin les capacitats tant d'aquestes embarcacions com de les desplegades pels EUA i el Canadà.

Una vegada que es localitzi el 'Titan', segons ha explicat Mauger, caldrà “coordinar” un rescat amb la Marina dels EUA, les forces Armades del Canadà i el sector privat. Es tractarà, ha explicat, d'“entendre millor quines capacitats de rescat submarí estan disponibles” en cas que el submergible es trobi sota l'aigua.