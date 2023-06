La Policia Nacional ha detingut a Palma tres adults, per agredir físicament les filles, dos adolescents, en no acceptar la seva orientació sexual . Uns dels detinguts són el pare i la mare d'una de les noies . La tercera detinguda és la mare de l'altra víctima . A tots tres se'ls acusa d'un delicte de maltractament , ja que els tres progenitors no acceptaven que les dues noies mantinguessin una relació sentimental entre elles. Les víctimes van patir cops amb les mans i fins i tot van ser agredides amb un cable de carregador de telèfon , segons va especificar la policia.

Aquesta investigació l'ha fet el grup UFAM, dedicat a delictes comesos a l'àmbit familiar. Els agents van tenir coneixement d'un episodi de maltractaments a dues famílies diferents per part dels progenitors, ja que els adults no acceptaven una relació que mantenien les joves menors d'edat. Arran d'això es va iniciar una investigació gràcies als protocols que s'apliquen al sector d'educació. Els professors van ser els que van descobrir que les noies havien estat agredides per la seva orientació sexual, per mantenir una relació entre elles. Els policies van prendre declaració a diversos testimonis i es va esbrinar que una de les víctimes va estar rebent pressions per part dels pares, que li insistien que trenqués la relació amb l'altra noia. Forta pressió La pressió va anar en augment, fins a l'extrem que la noia va estar rebent insults homòfobs, així com cops i estrebades de pèl. La situació va empitjorar fins a l'extrem que va ser copejada amb un cable de carregador de telèfon mòbil. Els pares d'aquesta jove van anar a parlar amb els progenitors de l'altra adolescents, i van exigir que trenquessin la relació, alhora que rebien noves amenaces. La mare de la segona víctima no coneixia que la seva filla mantenia relacions amb una altra noia. A partir d'aquell moment, la dona va començar a pressionar l'adolescent perquè trenqués la relació. Li va dedicar tota la classe d'insults i fins i tot la va agredir, utilitzant també el cable d'un carregador de telèfon, així com un petit pal de fusta. Davant d'aquesta situació, la policia va detenir els tres adults i se'ls va acusar d'un delicte de maltractaments a l'àmbit familiar.