Continua sense èxit l'àmplia operació de cerca i rescat del Titan, un submergible comercial que va desaparèixer durant una immersió en les restes del naufragi del Titanic.

Segons els guardacostes estatunidencs, es va perdre el contacte amb el submergible al cap d'una hora i 45 minuts d'immersió, amb cinc persones a bord. L'embarcació va ser reportada com a perduda a les 9.13 pm hora local del diumenge 18 de juny.

L'expedició estava a càrrec de l'empresa estatunidenca OceanGate i formava part d'un viatge de vuit dies en què els participants pagaven 250.000 dòlars per cap per a visitar el vaixell. Des del dilluns a la tarda, el contraalmirall John Mauger, de la Guàrdia Costanera estatunidenca, va declarar que l'embarcació disposava probablement d'entre 70 i 96 hores d'oxigen per als passatgers. El temps s'esgota.

Les restes del Titanic es troben a uns 3.800 metres de profunditat a l'Atlàntic, a 700 km al sud de St John’s (Terranova). Trobar un vehicle submarí de la grandària d'un petit autobús en aquesta vasta i remota extensió d'oceà no és tasca fàcil. Això és al que s'enfronten els equips de cerca i rescat.

Desapareix el submergible Titan d'OceanGate

Els submergibles són embarcacions tripulades que es desplacen de manera similar als submarins, però dins d'un radi d'acció molt més limitat. Solen utilitzar-se per a la recerca i l'exploració. A diferència dels submarins, acostumen a tenir una finestra que permet als passatgers mirar a l'exterior i càmeres exteriors que ofereixen una visió més àmplia del submergible.

El submergible desaparegut en qüestió és una moto aquàtica OceanGate anomenada Titan que pot portar a cinc persones a profunditats de fins a 4.000 m. El Titan mesura uns 6 metres de llarg i aconsegueix una velocitat d'uns 5,5 km per hora. Encara que els submergibles solen estar connectats a una embarcació de superfície mitjançant un cable de subjecció, el vídeo i les fotos suggereixen que el Tità probablement funcionava de manera independent de l'embarcació de superfície.

Segons el lloc web de OceanGate, el Titan s'utilitza “per a la inspecció i el reconeixement d'emplaçaments, la recerca i la recopilació de dades, la producció de pel·lícules i mitjans de comunicació i les proves de maquinari i programari en aigües profundes”.

També compta amb un “sistema de monitoratge de la salut del casc en temps real (RTM)”. És probable que inclogui galgues extensomètriques per a controlar la salut del casc de fibra de carboni del Titan. Una galga extensomètrica és un tipus de sensor que pot mesurar la força aplicada i les petites deformacions del material resultants dels canvis de pressió, tensió i pes.

El casc de fibra de carboni del Titan connecta dues cúpules de titani compost, un material capaç de suportar les pressions de les profunditats marines. A 3.800 metres sota el nivell de la mar (la profunditat del Titanic) es poden esperar pressions unes 380 vegades superiors a la pressió atmosfèrica a la qual estem acostumats en la superfície de la Terra.

Comunicació i rescat

El Titan disposaria d'un enllaç acústic amb el seu vaixell de superfície, establert a través d'un traspondedor (un dispositiu per a rebre un senyal sonar) en el seu extrem, i un trasceptor (un dispositiu que pot tant transmetre com rebre comunicacions) en el vaixell de superfície.

Aquest enllaç permet el posicionament acústic submarí, així com l'enviament de missatges curts de text d'anada i volta al vaixell de superfície. Però la quantitat de dades que poden compartir-se és limitada i sol incloure informació bàsica de telemetria i estat.

El Titan és una embarcació que funciona amb bateries. Atès que ha perdut tot contacte amb el seu vaixell de superfície, és possible que hagi patit una fallada elèctrica. L'ideal seria disposar d'una font d'energia de reserva d'emergència (com una bateria independent) per a mantenir els equips d'emergència i de suport vital, però no és clar si el Tità la tenia.

Segons els informes, per a localitzar-ho s'estan utilitzant almenys dos avions, un submarí i boies sonar. Aquestes boies estan a l'escolta de sorolls submarins, incloses les balises de socors que puguin haver-se disparat.

Un dels principals reptes de les labors de rescat serà fer front a les condicions meteorològiques, que reduiran encara més el ja de per si mateix estret marge de cerca.

Què podria haver passat?

En el millor dels casos, el Titan pot haver perdut potència i portarà incorporat un sistema de seguretat que l'ajudarà a tornar a la superfície. Per exemple, pot estar equipat amb pesos addicionals que es deixarien caure per a augmentar instantàniament la seva flotabilitat i retornar-ho a la superfície.

Una altra possibilitat és que l'embarcació hagi perdut potència i hagi acabat en el fons de l'oceà. Aquest seria un resultat més problemàtic.

En el pitjor dels casos haurà sofert una fallada catastròfica en la seva carcassa a pressió. Encara que el casc de material compost del Tità està construït per a suportar les intenses pressions de les profunditats, qualsevol defecte en la seva forma o construcció podria comprometre la seva integritat, i en aquest cas existeix el risc d'implosió.

Una altra possibilitat és que s'hagi produït un incendi a bord, per exemple per un curtcircuit elèctric. Això podria comprometre els sistemes electrònics del vehicle que s'utilitzen per a la navegació i el control de l'embarcació. Els incendis són desastrosos en entorns submarins tancats i poden incapacitar a la tripulació i als passatgers.

El temps és essencial. Els equips de cerca i rescat hauran de trobar el vaixell abans que s'esgotin els seus subministraments limitats d'oxigen i aigua.

En els cercles científics hi ha un debat en curs sobre el mèrit relatiu dels submergibles tripulats, en el qual cada desplegament comporta un risc per a la seguretat, i la seguretat de la tripulació i els passatgers és primordial.

En l'actualitat, la major part de la recerca submarina i del treball industrial en alta mar es realitza amb vehicles no tripulats i robòtics. La pèrdua d'un d'aquests vehicles pot comprometre el treball que s'està realitzant, però almenys no hi ha vides en joc.

A la llum d'aquests successos, és probable que es produeixi un intens debat sobre els riscos associats a l'ús d'aquests sistemes per a donar suport al turisme en aigües profundes.

