El desenllaç més tràgic del Titan sembla confirmar-se. Poc després que la Guàrdia Costanera dels Estats Units informés de la troballa de restes a la zona de recerca del submergible desaparegut des de diumenge, OceanGate, l'empresa que organitzava el viatge, ha emès un comunicat en què dóna per morts els cinc ocupants . "Creiem que el nostre conseller delegat Stockton Rush, Shahzada Dawood i el seu fill Suleman Dawood, Hamish Harding i Paul-Henri Nargeolet lamentablement han mort".

El comunicat ha arribat poc abans que la Guàrdia Costera ofereixi la roda de premsa. Hores abans s'havia anunciat que un dels vehicles robot operats de forma remota que aquest dijous al matí havia arribat al terra de l'Atlàntic a la recerca del submergible desaparegut Titan havia trobat "un camp de runa" a l'àrea a prop del Titanic on es ha centrat aquesta cerca.

Els cinc tripulants del submarí turístic han mort per una "catastròfica pèrdua de pressió a l'aparell", segons ha confirmat en roda de premsa aquest divendres John Mauger, comandant del Primer Districte de la Guàrdia Costera dels Estats Units.

La pressió externa va provocar la implosió

Mauger, que ha ofert les "condolències més profundes" a les famílies, ha explicat que la pressió externa va provocar una implosió en l'aparell, almenys cinc fragments del qual han estat detectats aquest matí per un robot

Les "restes" trobades per la Guàrdia Costera corresponen al tren d'aterratge i de la coberta del darrere del Titan. David Mearns, expert en rescats, afirma que les restes trobades eren "un bastidor d'aterratge i una coberta posterior del submergible".

La Guàrdia Costera dels Estats Units ha anunciat que un dels vehicles robot operats de forma remota que aquest dijous al matí havia arribat al terra de l'Atlàntic a la recerca del submergible desaparegut Titan ha trobat "un camp de runa" a l'àrea a prop del Titanic on s'ha centrat aquesta cerca.

El missatge sobre aquestes restes al compte de Twitter afegeix que "la informació està sent avaluada per experts del comandament conjunt" en què es coordinen els treballs de forces i experts nord-americans, canadencs i també de França i Regne Unit que s'han sumat a l' esforç global per trobar el submergible, que va perdre el contacte amb la seva nau alletant diumenge una hora i 45 minuts després d'iniciar el descens cap a l'històric restes, que jeu des del seu naufragi el 1912 a 3.800 metres de profunditat.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) 22 de junio de 2023

S'espera que a la roda de premsa convocada per a les tres de la tarda a Boston (21.00 hores a Espanya) hi hagi més informació sobre la troballa del camp de runes, que la Guàrdia Costera s'ha tingut cura de vincular directament al Titan.

Altres fonts, però, ja han assegurat que les restes trobades pertanyen al submergible. Concretament, David Mearns , un expert en rescats, ha assegurat que es tracta d'"una coberta del darrere" del casc i de les barres inferiors que feia servir el Titan per prendre terra al llit marí o mantenir-se ferm mentre era traslladat.

BREAKING: Friend of two of the men missing on board the submersible confirms the debris found was "a landing frame and a rear cover from the submersible", after receiving WhatsApp message live on Sky News.



Latest here: https://t.co/L29qKaj8nR



📺 Sky 501 pic.twitter.com/JtqbuhBG6w — Sky News (@SkyNews) 22 de junio de 2023

També CNN, citant un memoràndum al qual ha tingut accés, ha assegurat que s'ha determinat que la runa formava part del cos extern del submergible . i que van ser trobats al voltant de les vuit del matí hora local a escassos 500 metres de la proa del Titanic . La recerca del submergible, segons la cadena, continua.

Mearns ha llegit en directe la seva informació mentre estava sent entrevistat a Sky News, i ha assegurat que provenia d'un xat del Club d'Exploradors i havia sortit directament del president d'aquesta organització.

L'expert també ha assegurat que la Guàrdia Costera no faria servir termes com "camp de restes tret que no hi hagués oportunitat de recuperar els homes amb vida". "Un camp de runa implica que hi va haver una fractura del submergible", ha dit, veient indicacions que "es va produir el pitjor escenari possible , que és una fallada catastròfica , una implosió ".

Fase crítica

En espera de la confirmació oficial, la notícia també oficial sobre la troballa de les restes arribava poc abans de les dotze del migdia a Boston (a les 17.48 a l'Espanya peninsular), menys de cinc hores després que la Guàrdia Costera informés de que havia arribat al llit marí el primer dels dos robots desplegats aquest dijous en una missió de recerca i rescat que ha capturat l'atenció global i que entrava en una fase crítica, en esgotar-se el temps d' oxigen que es calculava que tenien els cinc ocupants del Titan, inicialment estimat en 96 hores des de la immersió.

Tot i aquesta lluita contra el temps calculat de supervivència, l'operació frenètica de cerca no havia regat. Aquest dijous al matí també s'havia submergit a l'aigua un segon i sofisticat robot d'exploració, el Victor 6000, arribat des de França al navili Atalante.

I els esforços es concentraven les últimes hores a la zona on tant dimarts com dimecres es van detectar sons subaquàtics , tot i que ha seguit sense confirmar-se que l'origen d'aquests " sorolls com de cops " provinguessin del Titan.

Al llarg del dia també estava previst que se sumés a l'operació el Magellan , un d'aquests vehicles operats per remot, propietat de l'Explorers Club , segons ha informat a NBC el contralmirant de la Guàrdia Costera John Mauger. El Magellan té un braç que es pot unir a un casc i potencialment reflotar una nau a la superfície , i la societat dedicada a l'explotació científica que és propietària va criticar prèviament les autoritats per no permetre abans el seu ús. Mauger ha respost a aquestes crítiques dient que es va donar prioritat a les capacitats que estaven físicament més a prop de la zona de cerca.

Moment crític

El moment indubtablement era crític . Alguns experts creuen que els ocupants del Titan, en cas que el submergible no hagués patit un accident fatal i hagi estat intacte sota l'aigua tot el temps, podrien haver guanyat unes hores al limitat subministrament d'oxigen de la nau, que no té capacitat per produir més, encara que suposadament té un filtre per reduir el diòxid de carboni , el gas invisible que s'exhala en respirar i que impacta de manera negativa en el temps de supervivència.

El doctor David Cornfield, un pneumòleg de la Universitat de Stanford, ha explicat per exemple a The New York Times que “de manera molt modesta poden canviar la corba ”. Concretament, l'expert deia que si els cinc homes atrapats al reduït espai havien aconseguit mantenir la calma i alentir la seva respiració i fer-la menys profunda podrien haver guanyat un 10% més de temps, entre nou i deu hores.

També Oisin Fanning, un empresari de 65 anys del sector energètic que l'any passat va viatjar dues vegades al Titan i va explicar que el submergible de menys de set metres d'eslora “no és còmode” i “estàs com en un tub d'un cigar, assegut a terra”, ha estimat en unes declaracions al Times que els ocupants “estaran monitoritzant la seva respiració i mantenint-la tan controlada com sigui possible”.

Entre els cinc ocupants del submergible, sobre els potencials problemes dels quals "de menors a catastròfics" s'havia advertit des del 2018 , es troben el veterà explorador francès Paul-Henri Nargeolet, que és conegut com a 'Mr. Titanic' i ha realitzat 35 immersions fins a l'icònic restes; Stockton Rush, fundador i conseller de la companyia OceanGate Expeditions , que va dissenyar el Titan i organitza els viatges turístics; i Hamish Harding, un empresari britànic i aventurer que té diversos rècord Guiness, incloent un pel viatge més llarg a la part més profunda de l'oceà en una sola immersió . El passatge el completen l'empresari britànic pakistanèsShahzada Dawood i el seu fill de 19 anys Suleman.

“La voluntat de viure”

“Necessitem un miracle, però les bones notícies són que els miracles poden succeir ”, declarava aquest matí a CNN el doctor David Gallo, un oceanògraf que és assessor per a iniciatives estratègiques i projectes especials de la companyia que gestiona les restes del Titanic, de la que també en forma part Nargeolet.

"Seguim descobrint en casos particularment complexos que realment cal tenir en compte la voluntat de la gent de viure ", assegurava a l'entrevista amb la NBC el contralmirant Mauger.

Tots parlaven abans de l'anunci de la troballa de la runa anunciada hores després.