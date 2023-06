Un conductor de 63 anys ha mort aquest divendres en ser envestit el seu vehicle per un cotxe amb tres ocupants que estaven fugint de la Policia Nacional a Madrid.

Els fugitius, que han patit ferides de caràcter lleu, han perdut el control del seu vehicle en plena persecució policial i han acabat impactant amb el cotxe de la víctima, que circulava de manera correcta, segons ha informat Emergencias Madrid.

El succés ha ocorregut minuts abans de les sis del matí. Fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat bombers de l'Ajuntament de Madrid que han rescatat el conductor de l'interior del seu cotxe. L'home es trobava en parada cardiorespiratòria i han iniciat les maniobres de reanimació cardiopulmonar que han estat continuades pels serveis de Samur-Protecció Civil.

No obstant això, després de 45 minuts d'intents sense èxit, han confirmat la seva defunció.

Els ocupants del cotxe perseguit per la Policia Nacional presentaven contusions lleus i només un d'ells ha estat traslladat per Samur a l'hospital 12 d'Octubre per un traumatisme facial. Els altres dos han quedat a la disposició de la Policia Nacional, que investiga les circumstàncies de l'accident.