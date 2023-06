El desenllaç més tràgic del Titan s’ha confirmat. La Guàrdia Costanera dels Estats Units va confirmar ahir que el submergible que es dirigia a les restes del Titanic i va desaparèixer el diumenge una hora i 45 minuts després de començar la immersió, va sofrir una «implosió catastròfica» que va provocar la mort dels seus cinc ocupants: Stockton Rush, Shahzada Dawood i el seu fill de 19 anys Suleman Dawood, Hamish Harding i Paul-Henri Nargeolet .

Aquesta determinació s’ha fet, segons va explicar a Boston el contraalmirall John Mauger, després que un robot operat de manera remota trobés ahir al matí a uns 500 metres de la proa del Titanic un «camp d’enderrocs». Concretament, s’han localitzat cinc peces importants del submergible, restes que eren «consistents amb la pèrdua catastròfica» de la nau.

«Una vegada feta aquesta determinació, immediatament ho notifiquem a les famílies», va explicar Mauger, que va oferir repetidament les seves «més profundes condolences» a aquestes.

Causes i moment desconeguts

Mauger va informar que és massa aviat per determinar quan es va produir aquesta implosió fatal del Titan, o les causes o com va ocórrer la catàstrofe i es va mostrar convençut que hi haurà «una revisió en el futur». Va explicar que de moment els esforços es concentren a documentar l’escena d’aquest succés, que ha capturat l’atenció mundial i que va motivar una complexa operació de cerca i rescat que ha captat amb cooperació internacional i participació tant de forces militars i públiques, com del sector privat.

Tot i que inicialment la Guàrdia Costanera s’havia cuidat de vincular directament la troballa de les restes al Titan, a poc a poc abans de la confirmació oficial havien anat arribant notícies d’altres fonts que ja asseguraven que les restes trobades pertanyien al submergible. Concretament, David Mearns, un expert en rescats, havia assegurat que es tractava «d’una coberta posterior» del casc i de les barres inferiors que usava el Titan per a prendre terra en el llit marí o mantenir-se ferm mentre era traslladat.

També la CNN, citant un memoràndum al qual ha tingut accés, havia assegurat que s’ha determinat que els enderrocs formaven part del cos extern del submergible i que van ser trobats al voltant de les vuit del matí hora local.

I poc abans de la roda de premsa de la Guàrdia Costanera confirmant la notícia OceanGate, l’empresa fundada per Rush, que va dissenyar i va fabricar el Titan i que organitzava el viatge turístic i exploratori, va emetre un comunicat en el qual donava per morts als cinc ocupants:. «Creiem que lamentablement han mort, va dir».

Mearns va llegir en directe la informació mentre era entrevistat a Sky News, i va assegurar que provenia d’un xat del Club d’Exploradors i havia sortit directament del president d’aquesta organització.

L’expert va assegurar que la Guàrdia Costanera no usaria termes com a «camp de restes tret que no hi hagués oportunitat de recuperar els homes amb vida». «Un camp d’enderrocs implica que va haver-hi una fractura del submergible», va dir, veient indicacions que «es va produir el pitjor escenari possible, que és una fallada catastròfica, una implosió».

Advertiments des de 2018

El desenllaç ha donat un tràgic aire de premonició als advertiments sobre els problemes de seguretat que plantejava el Titan que ja des de 2018 van llançar experts, tant des de dins d’OceanGate com des de fora de la companyia, que van alertar dels seus potencials problemes «de menors a catastròfics».

Això no va frenar a Stockton Rush, fundador i conseller d’OceanGate Expeditions, que a més a més pilotava aquesta missió, acompanyant els seus clients fins al Titanic.