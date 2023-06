La CUP de la Bisbal d'Empordà ha criticat aquest diumenge que el nou alcalde, Òscar Aparicio (PSC), compagini el càrrec amb el de diputat al Parlament i que el govern municipal, format per PSC, Compromís per la Bisbal-Junts i Tots per la Bisbal, hagi decidit augmentar el sou dels regidors gairebé un 100%. El nou govern municipal diu que s’estalviarà fins a 24.600 euros anuals en les prestacions econòmiques als regidors. No obstant, segons la CUP, això és perquè el nou equip de govern té un regidor menys que l’anterior i el nou alcalde no pot percebre el sou que fins ara tenia l’anterior, Enric Marquès (ERC), per dedicar-se a jornada complerta a l’alcaldia, ja que Aparicio mantindrà el seu sou de parlamentari.

Una de les primeres mesures aprovades en el primer ple del mandat de divendres passat és passar dels 900 euros mensuals que guanyaven fins ara els regidores de l’anterior equip de govern, a un mínim de 1.700 euros mensuals. Per fer-ho, el nou equip de govern ha acordat retribuir-se 400 euros per assistir a les Juntes de Govern, unes reunions quinzenals d’uns 30 minuts de durada, segons la CUP. Per aquest motiu, els anteriors equips de govern no rebien cap contraprestació per aquestes juntes. Ara, però, els nous regidors cobraran 800 euros més cada mes per aquestes dues reunions d’una hora en total de durada.

"Així doncs, el suposat estalvi del nou govern es farà a compte dels bisbalencs, que no tindran un alcalde sempre que el necessitin, i a compte de tots els catalans, que pagaran un sou de parlamentari, uns 76.000 euros anuals, a algú que només anirà a passar una estona al Parlament", diu la CUP. "És impossible dedicar-se a les dues feines alhora amb solvència; la Bisbal mereix tenir un alcalde que se l'estimi prou com per dedicar-hi cada dia tota la seva jornada", han dit els cupaires en un comunicat.